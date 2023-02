Anna-Maria aus Bochum will „Germany’s Next Topmodel“ werden. „Wenn ich etwas mache, mache ich dies immer zu 100 Prozent und mit vollem Einsatz“, sagt die 24-Jährige über sich selbst.

Castingshow Ex-VfL-Torhüterin (24) will „Germany’s Next Topmodel“ werden

Bochum. Sie war Torhüterin beim VfL Bochum, ist Biologin – und will jetzt „Germany’s Next Topmodel“ werden. Was Anna-Maria von Heidi Klums Show erwartet.

Schubladendenken ist ihre Sache nicht. „Ich bin nicht die Tussi“, sagt Anna-Maria, „ich bin auch nicht die Fußballerin oder die Wissenschaftlerin. Ich bin von allem etwas.“ Und dann ist da noch dieser Traum: Die Bochumerin will Model werden. Ab Donnerstag ist sie als eine von 29 Kandidatinnen dabei, wenn Heidi Klum zum 18. Mal bei ProSieben „Germany’s Next Topmodel“ sucht.

Zum Staffelauftakt hat die Model-Mama ihre „Meeedchen“ diesmal nach Los Angeles einfliegen lassen. Hier lässt sie sie in einer Filmset-Umgebung die erste Modenschau laufen. „Ich habe gute Chancen“, sagt Anna-Maria vorab selbstbewusst, „weil ich dafür kämpfe und es mein Traum ist.“

GNTM-Kandidatin Anna-Maria aus Bochum: Fürs Studium derzeit in Münster

In der Nähe von Münster geboren, lebt die 24-Jährige inzwischen in Bochum mit ihrem Freund zusammen. In Münster studiert sie im sechsten Semester Biowissenschaften, arbeitet gerade an ihrer Bachelorarbeit und forscht dazu zu Parasiten. „Ich liebe es, mich in meiner Freizeit in wissenschaftliche Themen einzulesen“, sagt sie und nennt ein Beispiel: Verhaltensbiologie.

Ob Erkenntnisse daraus auch im Wettstreit mit 28 anderen Nachwuchsmodels und im Haifischbecken des TV-Castings hilfreich sind? Konkurrenzkampf kenne sie aus dem Sport, sagt Anna. „Ich glaube, damit kann ich sehr gut umgehen.“

Anna-Maria aus Bochum gehört zu den 29 Kandidatinnen, die ab Donnerstag, 16. Februar, bei „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben zu sehen sind. Foto: Richard Hübner / ProSieben

Erst Torhüterin, bald Topmodel? Anna-Maria spielte beim VfL Bochum

Sport, die andere große Leidenschaft der Bochumerin: Bis vor Kurzem habe sie Fußball beim VfL Bochum gespielt, verrät sie im Einspieler auf ProSieben, sie sei Torhüterin. Wegen des Studiums habe sie damit aufhören müssen. Ohne Sport geht’s aber trotzdem nicht: Joggen, Fitness – Anna liebt die Bewegung. Wenig überraschend beschreibt sie dann auch ihr Lieblings-Outfit: Sportleggings, Sport-BH. „Ich find, das sieht auch irgendwie cool aus, wenn man einkaufen geht.“

Germany’s Next Topmodel Im Jahr 2006 suchte Heidi Klum erstmals „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben – seitdem wurde jedes Jahr eine neue Staffel der Castingshow ausgestrahlt. Gewinnerin der ersten Staffel war Lena Gercke, damals 17 Jahre alt. Heute ist Gercke unter anderem als TV-Moderatorin und Modeunternehmerin bekannt. Eine Bochumerin wurde in der dritten Staffel „GNTM“ bekannt: Sarah Knappik landete 2008 am Ende auf dem achten Platz und ebnete sich durch die Teilnahme an der Castingshow den Weg in andere TV-Formate wie etwa das RTL-Dschungelcamp.

Und wie will sie sich von den anderen Topmodel-Anwärterinnen abheben? „Besonders macht mich meine facettenreiche Art“, sagt Anna. „Ich bin sehr, sehr lernfähig und lernwillig und kann Sachen sehr gut umsetzen.“ Fest stehe: „Wenn ich etwas mache, mache ich dies immer zu 100 Prozent und mit vollem Einsatz. Ich mag keine halben Sachen.“

Germany’s Next Topmodel: Anna-Maria will sich auch von den anderen lernen

Was sie ebenfalls nicht möge: „Wenn Menschen sich unüberlegt äußern, sich nicht in andere Menschen versetzen können und nur ihre Sicht der Dinge verstehen.“ Außerdem sei es „richtig schlimm, wenn man missgünstig ist und sich nicht für andere Menschen freuen kann“. Wettkampf bei „GNTM“ hin oder her – sie freue sich „trotzdem für die anderen Kandidatinnen und denke, dass man gegenseitig voneinander lernen und sich somit weiterbringen kann“. Wie weit es für Anna-Maria im TV-Casting geht, wird sich zeigen.

Germany’s Next Topmodel, ab Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr, ProSieben

