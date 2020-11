Für einen guten Zweck braucht es nicht selten Geld. Ex-VfL-Profi Patrick Fabian (33) hat aktuell ein charmantes Projekt in petto, um von den Menschen eine kleine Spende für seinen Tierschutzverein „People Animals United“ (PAU) zu erbitten. Angestoßen und finanziell gefördert durch die orthopädische Gemeinschaftspraxis der Ärzte Meike Diessner und Alexander Rosenthal entstand die Idee, gemeinsam künstlerisch gestaltete Tassen für PAU herzustellen und zu verkaufen.

Der Erlös der Tassen fließt zu 100 Prozent in die Arbeit der Bochumer Tierschutzorganisation, dessen Vorsitzender Patrick Fabian ist. „Wir wollen Menschen zusammenbringen mit den gleichen Gedanken. In unserer Arbeit ist das Tierrecht auch auf politischer Ebene sehr wichtig, weil es das Problem an der Wurzel packt“, so Patrick Fabian.

Charity-Team aus Bochum kann bekannten Tierfotograf für sich gewinnen

Als Künstler konnte das Charity-Team den Maler Peter-Torsten Schulz aus Mülheim und den als Tierfotograf sehr bekannten Christian Vieler aus Waltrop für sich gewinnen. Ganz ohne Gage stellten die beiden insgesamt sechs ausdrucksstarke Motive für die limitierte Tassenedition zur Verfügung. Die Produktion der Tassen oblag einer Werkstatt für behinderte Menschen in Mülheim.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

So sehen sie aus: die Tassen mit sechs verschiedenen Motiven, die für den Tierschutz verkauft werden sollen. 500 sind noch erhältlich. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Während die Tassen zuerst quasi nebenher beim Kaffeetrinken in den Arztpraxen der Partner verkauft werden konnten, hat das Corona-Geschehen die Aktion leider ins Stocken gebracht – vor allem weil eben kein Kaffee mehr ausgeschenkt werden darf. Dennoch überreichte Meike Diessner dem Vereinsvorsitzenden Fabian nun den ersten 500-Euro-Scheck für die bereits verkauften Tassen.

1500 Tassen mit Tierbildern können noch verkauft werden

Insgesamt liegen allerdings noch 1500 Stück auf Lager, die einen neuen tierlieben Besitzer bekommen sollten. „Das schöne ist: Man holt die Tasse aus dem Schrank und wird an den Tierschutz erinnert“, sagt Diessner, die sich gemeinsam mit Patrick Fabian freuen würde, wenn viele Menschen eine der Künstlertassen erwerben.

Der Tassen-Verkauf findet in der Gemeinschaftspraxis für Integrative Orthopädie an der Humboldtstraße 69, in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis Rosenthal Schubert und in der Viktoria Klinik an der Viktoriastraße 66-70 statt. Eine Tasse kostet 7 Euro, die komplett dem Tierschutz zugute kommen. Der Verein PAU kümmert sich in verschiedenen Projekten mit Hilfe eines aktiven Teams und aktuell 160 Mitgliedern um notleidende Tiere mit Schwerpunkt auf Straßenhunden aus Rumänien.