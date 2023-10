Brand Bochum: Getränkemarkt steht in Flammen - ein Verletzer

Im Vollbrand: Der Getränkemarkt an der Alten Markstraße in Bochum.

Bochum. Ein Getränkemarkt in Bochum brennt in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr kämpft aktuell gegen die Flammen. Wir berichten live.

In einem Getränkemarkt an der Alten Markstraße 15 in Bochum-Steinkuhl ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft zurzeit gegen die Flammen an. In unmittelbarer Nähe stehen Mehrfamilienhäuser.

Das Gebäude mit einer Grundfläche von 15 mal 15 Metern brennt in voller Ausdehnung. Wir berichten live.

Brand in Bochum: Getränkemarkt in Steinkuhl steht in Flammen

14 Uhr: Die Rauchsäule ist bis in die Innenstadt zu sehen. Unser Reporter vor Ort berichtet, dass der Rauch in Richtung Wiemelhausen zieht. Am Kreisverkehr Markstraße ist wegen der Löscharbeiten die Ausfahrt „Am Langen Seil“gesperrt.

#EinsatzfürBochum: Aktuell sind wir an der „Alte Markstrasse“ in Querenburg im Einsatz. Dort steht ein Gebäude in Vollbrand. Es kommt aktuell zu einer massiven Rauchentwicklung und dadurch zu Geruchsbelästigungen im Umfeld. Bitte Türen und Fenster geschlossen halten! #fwbo pic.twitter.com/F2YGIrX43B — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) October 23, 2023

13.15 Uhr: Die Feuerwehr bestätigt einen Brand in einem Getränkemarkt an der Alten Markstraße. Ein Mensch wurde nach Feuerwehrangaben verletzt. Eine Person aus dem Getränkemarkt wurde verletzt. Sie wird gerade ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand in einem Getränkemarkt in Bochum ist bis in die Bochumer Innenstadt zu sehen. Foto: Karoline Poll

