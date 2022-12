Evangelischen Kirche in Bochum beschließt ihren Haushalt

Bochum. Kreissynode legt Budget von 10 Millionen Euro fest. Erstmals investiert die evangelische Kirche in Bochum auch in den Klimaschutz.

Auf der Herbstsynode Ende November beschloss das „Kirchenparlament“ der Evangelischen Kirche in Bochum den Haushalt für das kommende Jahr in Höhe von zehn Millionen Euro. Das Geld stammt aus Kirchensteuermitteln und finanziert unmittelbar die Arbeit und zahlreichen Aufgaben in den evangelischen Kirchengemeinden und Einrichtungen im Kirchenkreis Bochum.

„Ich danke jedem einzelnen Mitglied für seine oder ihre Kirchensteuer“, sagt Superintendent Gerald Hagmann. „Das Geld hilft dabei, dass die wichtigen Aufgaben von der Kita bis zur Krankenhausseelsorge finanziert werden können.“

Verteilung der Kirchensteuermittel

Der Haushaltsplan sieht die Verteilung der Kirchensteuermittel auf gemeindliche Aufgaben ebenso wie kreiskirchliche und diakonische Arbeitsbereiche und die evangelischen Kitas in Bochum vor. Den größten Teil erhalten dabei die Kirchengemeinden für Aufgaben vor Ort: Etwa 6,7 Millionen Euro stehen ihnen für das kommende Jahr zur Verfügung.

Damit gestalten die Gemeinden soziales und kulturelles Leben in fast jedem Stadtteil: seelsorgliche Arbeit, vielfältige Angebote für alle Altersgruppen von Kindern über Jugendliche und Erwachsene bis zu Senioren, Unterstützung für notleidende Familien im Stadtteil. In die 44 evangelischen Kitas investiert der Kirchenkreis jedes Jahr eine Million Euro. Mit 760.000 Euro wird die Arbeit des Vereins „Innere Mission/Diakonisches Werk“ und damit unter anderem das Beratungszentrum für Menschen in Not oder die Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe der Evangelischen Kirche in Bochum unterstützt.

Neuer Etatposten: Klimaschutz

„Selten war vieles so schwierig wie in diesen Tagen“, so Pfarrer Michael Schulze, Vorsitzender des Finanzausschusses, zum neuen Haushaltsplan. Ein neuer Posten im Budget in diesem Jahr ist der Klimaschutz. Für die Einstellung eines Klimamanagers bzw. einer Klimamanagerin stellte die Synode Mittel in Höhe von 300.000 Euro bereit. Die Einführung eines Klimamanagements ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2035, zu der sich die Synode bereits auf der letzten Herbstsynode per Beschluss verpflichtet hatte.

Die Kreissynode, das „Kirchenparlament“, ist das wichtigste beschlussfassende Gremium der Evangelischen Kirche in Bochum. Die insgesamt 106 Mitglieder sind Delegierte der 15 Bochumer Kirchengemeinden, ehrenamtlich Mitarbeitende, Pfarrerinnen und Pfarrer sowie berufene Mitglieder. 85 Synodale sind stimmberechtigt, 21 sind Delegierte mit beratender Stimme. Der Evangelische Kirchenkreis Bochum gehört mit rund 80.000 Mitgliedern zu den größeren Kirchenkreisen in der westfälischen Landeskirche.

