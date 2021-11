Es ist fahrlässig, jetzt den Weihnachtsmarkt zu eröffnen

Bochum. Auch wenn es jetzt verschärfte Regeln für den Weihnachtsmarkt in Bochum gibt. Ich habe kein Verständnis für die Eröffnung in diesen Zeiten.

Wer in diesen Zeiten sagt: „Wir brauchen den Weihnachtsmarkt unbedingt in der Innenstadt“, der handelt mindestens fahrlässig. Er ignoriert nämlich naiv und im schlimmsten Falle ignorant die Tatsachen dieser Pandemie. Er scheint tatsächlich immer noch nicht verstanden zu haben, dass dem Virus unsere menschlichen Bedürfnisse so herrlich ins Konzept passen.

Warum kein Bußgeld

Wenn Städte wie Essen und Dortmund mit einem Bußgeld von 250 Euro bei Verstößen gegen die Corona-Regeln drohen, warum reiht sich Bochum da nicht ein? Wenn eine Weltstadt wie München ihren berühmten Christkindl-Mark absagen kann, wenn auch bei einer mehr als doppelt so hohen Inzidenz, wäre das in Bochum nicht ebenso möglich?

Die jetzt angekündigte 2G-Regel in Bochum ist zudem keine Eigeninitiative, sondern vielmehr ein vorzeitiges Umsetzen einer ohnehin für ganz NRW angekündigten Regel. Die Sorgen der Sozialdezernentin sind mehr als nachvollziehbar. Mir kommt es leider so vor, als sei die Politik wider besseren Wissens eingeknickt vor Gott „Kommerz“.

Da lacht das Virus

Darüber lacht das Virus – die Krönung der Schöpfung (?). Ich sage: Wir brauchen keinen Weihnachtsmarkt – wir brauchen Vernunft! Leider scheint die gerade nicht so munter dabei zu sein.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum