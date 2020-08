Es gibt Restkarten für Diskussion mit Bochumer OB-Kandidaten

Bochum. Es gibt noch einige Karten für die Diskussionsveranstaltung der WAZ mit Bochumer OB-Kandidaten. 15 mal zwei Karten insgesamt werden verlost.

Die WAZ-Redaktion hat sich trotz der Pandemie entschlossen, zu einer Diskussionsveranstaltung mit acht Oberbürgermeister-Kandidaten einzuladen. Thomas Eiskirch (SPD/Grüne), Christian Haardt (CDU), Amid Rabieh (Linke), Felix Haltt (FDP), Volker Steude (Stadtgestalter), Günter Gleising (Soziale Liste), Jens Lücking (UWG/Freie Bürger) und Nils Frederick Brandt (Die Partei) werden bei der Runde dabei sein.

Die Veranstaltung selbst soll – vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem kompletten Lockdown – am Dienstag, 1. September, ab 18 Uhr im Atrium der Stadtwerke-Hauptverwaltung am Ostring stattfinden. Leider muss die Zahl der Besucher nach Absprache mit den Stadtwerken aufgrund des Infektionsrisikos stark beschränkt werden.

Diskussionsrunde unter Corona-Bedingungen

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass die Maske nur am Sitzplatz abgenommen werden darf. Beim Ankommen und natürlich auch beim Verlassen der Veranstaltung muss eine Maske getragen und der Mindestabstand unbedingt eingehalten werden. Es dürfen sich maximal 50 Personen (inklusive Politiker und Redaktionsmitglieder) im Foyer aufhalten. Die WAZ-Redaktion wird jedoch versuchen, über die sozialen Netzwerke weiteren Interessierten möglichst viele Live-Eindrücke von der Veranstaltung zu ermöglichen.

Noch wenige Restkarten werden verlost

Die Redaktion verlost für die Veranstaltung 15 mal zwei Karten. Letztmalig können sich Interessierte mit einem Anruf unter 0234/ 966-14 33 an der Verlosung beteiligen. Diese Rufnummer ist am heutigen Freitag, 28. August, 10 bis 13 Uhr, freigeschaltet. Ebenfalls an der Verlosung teilnehmen können Mails, die allerdings ebenfalls bis um 13 Uhr (28. August) unter: redaktion.bochum@waz.de eingegangen sein müssen.

