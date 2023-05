In den vergangenen zwei Jahren wurde das Gelände der Zentraldeponie in Bochum so modelliert, dass nun die finale Abdichtung beginnen kann.

Bochum-Ost. Auf der alten Mülldeponie in Bochum gibt es bald Spektakuläres zu sehen: Die Halde wird mit riesigen Kunststoffbahnen abgedichtet.

Jetzt geht es richtig rund auf dem „großen Berg“ auf der Grenze Bochum-Laer/-Kornharpen, der auch von der Autobahn A 43 gut zu sehen ist: Die Hausmüll-Halde wird nun endgültig abgesichert. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit beginnen in den kommenden Tagen und Wochen die Arbeiten zur Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentraldeponie. Und das wohl auf spektakuläre Weise.

Es geht los: Alte Zentraldeponie in Bochum wird abgesichert

„Das wird bestimmt beeindruckend, wenn die riesigen Kunststoffbahnen verlegt werden“, sagt Jörn Denhard, Sprecher des Umweltservice Bochum. Der USB ist für die „Ewigkeitslast“ zuständig. Nämlich dafür, dass der Hausmüll, der zwischen 1978 und 2005 hier abgekippt wurde, sicher unter vielen Schichten aus Erde sowie Matten, -Platten und -Kunststoffbahnen begraben liegt. Der belastete Untergrund werde im Prinzip eingeschlossen, erklärt Denhard. „Damit keine chemischen Prozesse mehr stattfinden können.“

Es wird also dafür gesorgt, dass kein Wasser eindringen kann. Das Gas, das im Innern der Deponie entsteht, wird in Gasbrunnen gesammelt und in ein Blockheizkraftwerk der Stadtwerke weitergeleitet. Dort wird es in Strom und Energie umgewandelt.

Mit großem Gerät wurden auf der Zentraldeponie in Bochum in den vergangenen Jahren Hunderttausende Kubikmeter an Erde bewegt. Jetzt wird die Halde abgedichtet. Foto: USB

Die Zentraldeponie in Laer/Kornharpen wurde in den vergangenen zwei Jahren vorbereitet, um abdichtende Folienbahnen aufbringen zu können. Die ausführende Spezialfirma (Köster Bau aus Mülheim) hat mittlerweile die Baustelle auf der Deponie eingerichtet. Damit die eigentliche Arbeit der Spezialisten beginnen kann, hat der USB das Gelände seit 2021 in Eigenleistung vormodelliert. „Damit soll sichergestellt werden, dass der Hang eine gleichbleibende Neigung aufweist und die abdichtenden Bahnen ohne Verwerfungen oder Risse aufgebracht werden können“, so Denhard.

Zentraldeponie Bochum: Radweg muss für zwei Wochen gesperrt werden

Für den ersten Bauabschnitt wurden dazu 150.000 Tonnen Boden aus einem Zwischenlager in den Baubereich transportiert. In Kürze werden die ersten Kunststoffdichtungsbahnen ausgerollt. „Dann werden die Bauarbeiten auch aus größerer Entfernung sichtbar sein“, verspricht Jörn Denhard. Bis zum Herbst soll Bauabschnitt eins fertig abgedichtet sein. Dieser liegt im östlichen Bereich der Deponie nahe der A 43.

Führung auf die Deponie Wie im vergangenen Jahr auch schon bietet der USB interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Baustelle in Kleingruppen zu besichtigen. Eine Führung fand bereits statt, eine weitere steht am Donnerstag, 25. Mai, an: von 17 bis ca. 19.30 Uhr. Die Führung erfolgt zu Fuß. Anmeldungen per E-Mail an sarina.buehmann@usb-bochum.de oder unter Tel. 0234 333 62 87. Bei den Führungen wird die Baustelle im Osten der Deponie besucht und der Aufbau der Abdichtung erklärt. Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, die Ökologie auf der Deponie kennenzulernen. In der direkten Nachbarschaft der Baustelle befindet sich eine der größten Bochumer Kreuzkröten-Populationen. Wie der Schutz der Kröten und die Umsetzung der Baumaßnahme in Einklang gebracht werden, ist Teil der Führungen

Die Arbeiten werden laut USB über den Winter ruhen und dann im Frühjahr 2024 im zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Insgesamt wird die Abdichtung rund sieben Jahre dauern.

Aufgrund der Bauarbeiten zur Oberflächenabdichtung muss ab Ende Mai der nahe gelegene Radweg „Parkway Emscher Ruhr“ für ca. zwei Wochen gesperrt werden. Dieser führt zwischen Kornharpener Straße und Rüpingsweg an der Ostseite der ehemaligen Hausmülldeponie vorbei. Der gesperrte Bereich liegt zwischen der Eisenbahnunterführung und der Brücke über die A 43.

Im Zuge der Trennung von Regenwasser und Mischwasser muss ein Kanalbauwerk errichtet werden, das den Radweg kreuzt. Voraussichtlich hat die Baustelle laut USB eine Dauer von zwei Wochen.

Bis 2005 wurde auf der Deponie Hausmüll abgekippt. Dann kam die Deponieverordnung mit der Entscheidung, diesen künftig nur noch zu verbrennen. Fortan wurden auf der Deponie nur noch Boden, Bauschutt und Baumischabfälle entsorgt – bis die Kapazität 2009 ausgeschöpft war.

Die Deponie hat ein Volumen von rund 21 Millionen Kubikmetern. Für die Geländemodellierung wurden insgesamt 400.000 Kubikmeter sauberer Boden benötigt. Der Bodenaushub kam vornehmlich von Bochumer Baustellen.

Mehr zur Oberflächenabdichtung der Deponie in Laer/Kornharpen gibt es auf https://www.usb-bochum.de/oberflaechenabdichtung/ .

