Verkehrsunfall Erwachsener stirbt bei Kollision mit Pkw in Bochum

Bochum. Bei einem Verkehrsunfall ist eine Person getötet worden. Sie wurde beim Verlassen einer Straßenbahn von einem Auto erfasst.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wattenscheider Straße in Bochum ist am Freitagnachmittag eine Person tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Erwachsene gegen 17.20 Uhr an einer Haltestelle aus einer Straßenbahn ausgestiegen und dabei von einem vorbeifahrenden Auto erfasst worden.

Das Unfallopfer verstarb nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort. Nach Angaben der Polizei gibt es bei dem Autofahrer keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Auf der Wattenscheider Straße kam es während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizei Bochum macht noch keine genaueren Angaben

Genauere Angaben zu Alter, Geschlecht und Herkunft des Unfallopfers machte die Polizei aus Rücksicht auf die Angehörigen zunächst nicht, da diese noch nicht verständigt werden konnten.