Polizei Ertappter Dieb sprüht Arbeiter in Bochum Gas ins Gesicht

Bochum. Ein Arbeiter hat in Bochum einen Taschendieb erwischt. Dieser sprühte ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht. Der Arbeiter wurde leicht verletzt.

Ein ertappter Taschendieb hat einem Arbeiter in Bochum eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Ecke Hellweg/Massenbergstraße.

Ein Arbeiter (52) bemerkte, wie sich ein Mann in einen Firmentransporter beugte. Als der Bochumer ihn zur Rede stellte, bemerkte er, dass der Unbekannte bereits eine Tasche aus dem Laderaum ergriffen hatte. Es gab ein Gerangel, in dessen Verlauf der Täter dem Arbeiter eine Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Ohne seine Beute flüchtete der Dieb über die Massenbergstraße in Richtung Bongardstraße.

So wird der Täter von der Polizei Bochum beschrieben

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte ihn vor Ort. Nach Einschätzung der Sanitäter handelte es sich bei der Flüssigkeit nicht um Reizgas, sondern um Haarspray oder Deo.

Täterbeschreibung: ca 1,65 Meter, schmale Statur, 25 bis 30 Jahre, braune Hautfarbe, laut Zeugen „afrikanisches Aussehen“, Jeans, dunkler Kapuzenpulli mit buntem Muster, Basecap, über die eine Kapuze gezogen war. Das Kriminalkommissariat 31 bittet um Hinweise: 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

