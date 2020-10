Die Gleise in der Kurve auf der Bochumer Straße am Papenholz, auf der Stadtgrenze Bochum/Witten, sind zusammengeschweißt. Und sie halten auch das Gewicht der Straßenbahnen aus, die künftig über sie hinwegrollen werden. Dieses freudige Ergebnis haben die jüngst von der Bogestra begonnenen Testfahrten ergeben. Damit ist die neue Strecke der Straßenbahnlinie 310 so gut wie fertig.

Sie verbindet Bochum und Witten künftig nicht mehr über Kaltehardt, sondern führt über Langendreer-Dorf und bietet auch den direkten Anschluss zum S-Bahnhof. Mehr als acht Jahre haben die Bauarbeiten gedauert.

Am Freitag, 23. Oktober, konnte die erste Straßenbahn über die neue Strecke via Hauptstraße in Bochum-Langendreer und via Bochumer Straße in Witten fahren. Die Premierenfahrt unternahm der Bogestra-Schleifwagen, Triebwagen 678, auch „Schleifi“ genannt.

Nach zwei Fahrten über die neuen Gleise konnte Bogestra-Projektleiter Volker Böhm ein positives Fazit ziehen: „Die heutige Erprobung hat gut geklappt. Es kann wie geplant weitergehen.“ Am Montag folgten weiteren Fahrten zur Erprobung und Inbetriebnahme. Dabei wurden bereits die neuen Variobahnen eingesetzt, die auf der neuen Strecke künftig verkehren werden.

Wenn alles wie vorgesehen abläuft, findet die Eröffnung der neuen Strecke wie angekündigt am Samstag, 31. Oktober, statt. Allerdings wird die Corona-Lage über die Größe dieses Events mitentscheiden.

