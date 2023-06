Erste Comedy-Bustour führt vom Bermudadreieck bis nach Herne

Bochum-Nord. Der Bochumer Comedian Helmut Sanftenschneider startet eine Rundfahrt: vom Bratwursthaus über die Kappskolonie bis zur Heimat von Adolf Tegtmeier.

Mit seinen vergnüglichen Liederabenden und heiter-melancholischen Kabarettprogrammen ist der Comedian und Gitarrist Helmut Sanftenschneider aus Bochum seit vielen Jahren eine Bank im Kulturgeschehen des Ruhrgebiets. Zwischen Dortmund, Duisburg und Hattingen ist kaum eine Kleinkunstbühne vor ihm sicher.

Jetzt gibt es die Chance, den 55-jährigen Entertainer auf einer Reise zu begleiten: Am Samstag, 17. Juni, startet Sanftenschneider erstmals eine Comedy-Fahrt durch Bochum und Herne.

Helmut Sanftenschneider bietet Comedy-Tour durch Bochum an

Auf den Weg gebracht wird die „exklusive Bustour“ von dem Gelsenkirchener Veranstalter Carsten Westheide, der mit Rundfahrten durchs Ruhrgebiet langjährige Erfahrungen hat. „Seit über 25 Jahren bieten wir Touren aller Art an: von der Dortmunder Biertour bis zur Fahrt zur Villa Hügel“, sagt er. „Die Idee, eine Comedy-Tour anzubieten, habe ich schon länger. In anderen Regionen etwa in Köln und in Ostfriesland läuft das sehr erfolgreich, im Ruhrgebiet merkwürdigerweise noch nicht.“

Gemeinsam mit Helmut Sanftenschneider wurde dann der Plan ausgetüftelt, die Besucher zu einer amüsanten Fahrt durchs Revier einzuladen. „Klümpchen, Killefit und Kappes“, so der Titel, dauert etwa viereinhalb Stunden und soll auch all jenen Neues bieten, die glauben, im Ruhrgebiet schon alles gesehen und erlebt zu haben. „Dabei wird es viele wissenswerte Anekdoten geben, aber es soll auch humorvoll zugehen“, betont Sanftenschneider. „Die Leute sollen viel zu lachen bekommen.“

Die Kappskolonie in Hordel wird während der Comedy-Tour mit Helmut Sanftenschneider erkundet. Foto: Sabine Michalak / FUNKE Foto Services

Die Tour in einem modernen Reisebus (mit Klimaanlage und WC, max. 45 Personen) startet um 12.30 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof und führt dann kreuz und quer vor allem durch den Bochumer Norden bis nach Herne. Erste Station ist das Bermudadreieck, wo sich die Teilnehmer bei einem Stopp am Bratwursthaus mit einer Currywurst (im Preis enthalten) stärken können. „Hier erzähle ich etwas von den Anfängen des Szeneviertels und von Bochum Total“, sagt der Comedian, der auch seine Gitarre dabei haben wird.

Besuch in der Dahlhauser Heide

Weiter geht es in die Siedlung Dahlhauser Heide: „Früher waren die schmucken Häuser den Arbeitern von Krupp vorbehalten, heute bildet die einstige ‚Kappskolonie‘ eine echte Idylle mit viel Grün.“ Nicht weit entfernt liegt die Zeche Hannover, wo die Teilnehmer ebenfalls einen Zwischenstopp einlegen.

Über die Stadtgrenze führt die Tour weiter nach Herne auf die Spuren von Adolf Tegtmeier, dem „Urvater aller Comedians im Ruhrgebiet“: Vor 100 Jahren wurde sein Schöpfer Jürgen von Manger geboren, die letzten 30 Jahre seines Lebens verbrachte er ganz in der Nähe des Herner Stadtgartens.

Ein Pilsken auf Hans Tilkowski

Auch an Hans Tilkowski (1935-2020), Torwart-Legende von Westfalia Herne und ehemaliger Nationalspieler, soll mit einem Besuch des Stadions am Schloss Strünkede erinnert werden: „Hier stoßen wir mit einem Pilsken auf ihn an“, verspricht Sanftenschneider. Wenn es die Zeit dann noch zulässt, sollen auch der Tippelsberg und die Grummer Teiche angesteuert werden.

Helmut Sanftenschneider hat auf seinen ersten Job als „Fremdenführer“ durchs Revier große Lust: „Ich freue mich vor allem auf den Austausch mit den Leuten“, sagt er. „Ich will ihnen etwas über unsere Heimat erzählen und bin total gespannt darauf, was sie zu erzählen haben.“ Falls die erste Tour ein Erfolg wird, dann sind weitere Fahrten auch mit anderen Zielen durchaus denkbar.

Abfahrtszeiten und Fahrpreise Die Comedy-Bustour startet am Samstag, 17. Juni, um 12.30 Uhr am Hauptbahnhof Bochum. Der Bus hält zuvor bereits am Essener Hauptbahnhof (11.40 Uhr) und am Gelsenkirchener Hauptbahnhof (12 Uhr). Rückkehr zwischen 17 und 18 Uhr. Die Fahrt kostet 69 Euro pro Person. Es wird festes Schuhwerk empfohlen. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 30. September. Info und Anmeldung: 0209 930 460 90 und westheide.com

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum