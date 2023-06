Erst Bochum, dann Berlin: Finnische Sportler sind zu Gast

In Berlin werden die Special Olympics World Games diesmal ausgetragen. Die finnischen Sportler und Betreuer sind vorher einige Tage in Bochum zu Gast.

Bochum. Die „Special Olympics World Games“ werden in Berlin ausgetragen. Warum Bochum die Gastgeberstadt für die finnische Delegation ist.

Mit den Special Olympics World Games kommt erstmals die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung nach Deutschland. Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 werden die Spiele ausgetragen, bei denen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten. Bochum ist die Gastgeberstadt für die 102 finnischen Athletinnen und Athleten und deren Coaches und Betreuende.

Die finnische Delegation trainiert in Bochum

Die finnische Delegation ist am Montag, 12. Juni, in Bochum angekommen und ist zu Gast bis zum 15. Juni. Die Sportler bereiten sich hier auf ihre Wettkämpfe vor, so die Stadt. Dazu werden ihnen die benötigten Trainingszentren und Sporteinrichtungen zur Verfügung gestellt. Außerdem werden sie das Ruhrstadion, das Bergbaumuseum und das Planetarium besichtigen.

Kurz vor Beginn der Special Olympics reist die finnische Delegation dann in die Hauptstadt ab, um dort an den Spielen teilnehmen zu können.

Bochum als inklusive Stadt

„Ich freue mich, dass Bochum den Zuschlag erhalten hat und Host Town für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin wird“, sagt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). „Mit unserer Bewerbung haben wir gezeigt: Bochum kann Sport und ist ein guter Gastgeber. Wir sind eine offene Gastgeberstadt, inklusive Kommune und wollen als Host Town das Thema Inklusion in unserer Stadt noch sichtbarer machen und stärker in den Alltag der Bochumerinnen und Bochumer integrieren.“

Um als Gastgeberstadt angenommen zu werden, hat sich Bochum mit der inklusiven Projektidee „No-Limits“ („fit im Park“) beworben. Das Projekt bietet in ganz Bochum integrative Angebote an, die die Teilnahme von Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung ermöglichen und somit mehr Kontaktmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft herbeiführen soll.

Vom Fackellauf bis Willkommensfest: Bochum heißt die finnische Delegation willkommen

Am Dienstag, 13. Juni, startet der Austausch zwischen der finnischen Delegation und der Stadt Bochum mit einem Fackellauf. Dieser beginnt um 14.30 Uhr am Rathaus-Vorplatz.

Anschließend findet ab 15.30 Uhr das Willkommensfest am Deutschen Bergbau-Museum statt. Nähere Informationen zu dem Willkommensfest sind unter https://www.bochum.de/Pressemeldungen/7-Juni-2023/Special-Olympics-World-Games zu finden.

