Bochum-Querenburg. Die Erich-Kästner-Schule aus Bochum ist zurück von ihrer Klassenfahrt mit rund 1400 Schülern. Nun berichtet der Schulleiter, wie es war.

Eine ganze Schule fährt auf Klassenfahrt: Vom 29. August bis 2. September ist die Erich-Kästner-Schule (EKS) aus Bochum fast vollständig in den Niederlanden unterwegs gewesen. „Es bleibt für die allermeisten ein unvergessliches Erlebnis, das noch lange nachwirken wird“, resümiert die Schulgemeinde im Anschluss.

25 Busse bringen Erich-Kästner-Schule aus Bochum in die Niederlande

Schon die Abfahrt vom Kirmesplatz vor dem VfL-Stadion wurde zum Event. Gut 25 Busse verschiedener Busunternehmen standen bereit, um Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zu befördern. Nachdem die Polizei alle Busse überprüft hatte, konnte es losgehen in Richtung Niederlande. Die Stimmung war mehr als ausgelassen, als nach zweieinhalb Stunden der Freizeitpark in Slagharen Sicht kam.

Während der Klassenfahrt haben verschiedene Sportwettkämpfe stattgefunden. Foto: EKS

Das vom Planungsteam um die stellvertretende Schulleiterin Ute Dörnemann detailliert zusammengestellte Programm hatte es in sich: Neben spannenden Stunden im Freizeitpark standen die sogenannten Highland Games, Mountainbiking, Erlebnisbadbesuche und diverse Sportveranstaltungen auf dem Programm.

Doch damit nicht genug: Ausflüge in den Zoo (Jahrgangsstufe fünf und sechs), nach Groningen (Jahrgangsstufe sieben und acht) und Amsterdam (Jahrgangsstufe neun bis 13) rundeten die Schulfahrtwoche ab. So war es kein Wunder, dass sich die jüngeren Schülerinnen und Schüler am Abend müde und glücklich in ihren Tipis nach Schlaf sehnten. Die älteren Jahrgänge hielten in ihren Cowboyhütten selbstverständlich länger durch.

1400 Schülerinnen und Schüler feiern zusammen

Ein besonderes Highlight stellte die Eröffnungsparty am ersten Abend dar: 1400 Menschen feierten ausgelassen unter ausgiebiger Nutzung ihrer Handys die erste Schulfahrt seit Bestehen der EKS. Schulleiter Ludger Jonischeit sagt: „Es war schon ein beeindruckendes und unvergleichliches Erlebnis, vor so vielen ausgelassenen Kindern und Erwachsenen sprechen zu dürfen.“ Lehrer Alex Finger sorgte als DJ dafür, dass die Stimmung lange auf dem Höhepunkt blieb.

Den Abschluss der Fahrtenwoche bildete die gemeinsame Abschlussparty in der „Music-Hall“. Zahlreiche begeisterte Rückmeldungen belegen, dass die Schulfahrt noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bei der Eröffnungsfeier haben 1400 Schülerinnen und Schüler gemeinsam gefeiert. Foto: EKS

