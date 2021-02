Erholungssuchende gefährden Bochumer Naturschutzgebiete

Pflegepläne für die Naturschutzgebiete

Zu den Kernaufgaben der Biologischen Station gehört die Betreuung der Naturschutzgebiete in Herne und Bochum. Zurzeit sind dies sechs in Bochum und fünf in Herne. Weitere Schutzgebietsausweisungen sind in Planung.

In Abstimmung mit den unteren Naturschutzbehörden und den ehrenamtlichen Natur- und Umweltverbänden erstellen und überarbeitet die Biostation Pflege- und Entwicklungspläne für diese Gebiete. Grundlage dafür sind fundierte Kenntnisse über die Flora und Fauna vor Ort. Dafür sind Bestandserfassungen im Gelände notwendig.