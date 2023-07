Erfolgreicher Anwohner-Protest: Neuer Standort für Container

Sechs unterirdische Container für Altglas stehen jetzt an der Straße Am Bergbaumuseum.

Bochum-Mitte. Am Bochumer Bergbaumuseum sind sechs Container für Altglas installiert worden. Damit sind die Wogen eines Nachbarschaftsstreits geglättet.

Sechs unterirdische Glascontainer haben Am Bergbaumuseum ihren Platz gefunden. Zunächst sollten sie an der Wielandstraße aufgestellt werden, doch die Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich gegen den Standort vor ihrer Haustür.

Als in der Nachbarschaft bekannt wurde, dass die Stadt Bochum an der Wielandstraße, unweit der neuen Wohnsiedlung „Dichterviertel“, unterirdische Glas- und Papiercontainer aufstellen will, war der Protest groß. Der Verwaltung gelang es, die Wogen zu glätten: Gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern wurde ein neuer Platz gefunden.

Drei Parkplätze mussten am Bochumer Bergbaumuseum wegfallen

Die Nachbarn an der Wielandstraße hatten kritisiert, dass für die sogenannten Unterflurdepotcontainer wertvoller Freiraum am Rande des Schmechtingtals aufgegeben würde und mindestens zwei Bäume entfernt werden müssten. Zudem befürchteten sie eine Lärmbelastung in ihrem Wohnquartier. Dort war geplant, zehn Container aufzustellen. Die Anwohner untermauerten ihren Protest durch das Sammeln von Unterschriften; mehrere Hundert waren zusammengekommen.

Drei Parkplätze mussten für die sogenannten Unterflurcontainer wegfallen. Jetzt in den Ferien fällt das noch nicht ins Gewicht. Doch der Parkdruck dort ist nicht nur wegen der Museumsbesucher, sondern vor allem wegen der Beschäftigten der umliegenden Einrichtungen und Unternehmen groß.

Unterflurbehälter werden gegen konventionelle Container ausgetauscht

Sechs Glascontainer wurden installiert. Das war nicht billig: Insgesamt kostet der Standort Am Bergbaumuseum die Stadt 70.430,77 Euro. Dennoch werden die unterirdischen Depots inzwischen bevorzugt. Sie werden nicht so zugemüllt wie die üblichen Papier- und Glascontainerstandorte.

Das Vorhaben „Unterflurdepotcontainer“ gehört zum Projekt „Stadtraumpflege“, ein Teil der „Bochum Strategie“. Seit 2020 werden konventionelle Sammelbehälter für Altglas gegen Unterflurbehälter ausgetauscht.

