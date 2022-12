Erbbaurecht etabliert sich zu langsam, kritisiert die Linke

Städtische Flächen wie hier an der Feldmark in Bochum-Altenbochum sollten häufiger nach dem Erbbaurecht vergeben und nicht verkauft werden, mahnt die Ratsfraktion der Linken an (Archivbild).

Bochum. Mehr Grundstücke nach dem Erbbaurecht vergeben möchte Bochum. Dabei komme die Stadt aber nur schleppend voran, so die Linke. Sie fordert mehr Mut.

Die vor gut einem Jahr vom Rat der Stadt Bochum beschlossene verstärkte Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht trägt erste Früchte. Die Verwaltung spricht allerdings „von einer langsamen Etablierung“. Aus Sicht der Linken-Fraktion kann das nur ein Anfang sein.

„Schneckentempo ist aber am Ende zu langsam und kein Grund zur Freude“, sagt Fraktionsvorsitzender Horst Hohmeier. Bewahrheitet hätte sich die bereits im Vorjahr geäußerte Befürchtung, „dass der Beschluss aus dem vergangenen Jahr zu unpräzise und zahnlos war“, so Hohmeier.

2021 seien nur ein Drittel der Wohnungsbau-Grundstücke im Erbbaurecht vergeben worden. Das betrifft u.a. geplante Mehrfamilienhäuser an der Krachtstraße und an der Lewackerstraße. „In diesem Jahr fand sogar keine Grundstücksvergabe im Erbbaurecht statt. Von einer mutigen Neuausrichtung der Bochumer Bodenpolitik kann so keine Rede sein“, so der Fraktionschef.

Er begrüße die Ankündigung der Verwaltung, die Grundstücksrichtlinien den Zuständigkeitskatalog anzupassen. „Wichtig wäre, dass mit den Baugesellschaften Mietpreisbindungen über die ganze Vertragslaufzeit vereinbart werden. Das ist anderswo längst üblich und ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Mietpreisspirale in Bochum.“

