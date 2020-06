Epiphanias-Gemeinde lädt zum Tag der Autobahnkirchen

Die Epiphanias-Kirche in Bochum muss ihre Feier zum zehnjährigen Bestehen aufs nächste Jahr verschieben.

Hamme. Gottesdienst mit Reisesegen am 21. Juni. Die Feier zum zehnjährigen Bestehen der Autobahnkirche Bochum fällt wegen der Corona-Krise aus.

Kurz vor den Sommerferien lädt auch die Autobahnkirche Ruhr in Bochum am Sonntag, 21. Juni, zum deutschlandweiten Tag der Autobahnkirchen um 14 Uhr zu einem Gottesdienst mit Reisesegen für Urlaubs- und auch Alltagsfahrten ein.

Eigentlich sollte das zehnjährige Bestehen der Autobahnkirche gefeiert werden, doch die Corona-Krise lässt leider keine größere Zusammenkunft zu. Dennoch findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dem der emeritierte Bochumer Stadtdechant Dietmar Schmidt die Predigt halten wird.

Die Epiphanias-Kirche besteht seit 90 Jahren

Im Juli 2010 im Kulturhauptstadt-Jahr gab es das „Stilleben“ auf der A 40. Drei Monate zuvor war die Epiphanias-Kirche in Bochum-Hamme als Autobahnkirche eröffnet worden. Die Epiphanias-Kirche selbst besteht seit 90 Jahren.

Das Schutzkonzept der Epiphanias-Gemeinde lässt nur 30 Personen für einen ca. 45-minütigen Gottesdienst zu, in dem auch auf das Singen verzichtet werden muss. Dafür gibt es Orgelmusik und einen Video-Rückblick auf zehn Jahre Autobahnkirche Ruhr mit musikalischer Untermalung.

Der Vorsitzende des Trägervereins, Pfarrer Michael Otto, bittet um Anmeldungen unter 0234 / 57376 oder epiphanias.bochum@selk.de.

Feier wird nachgeholt

Das Jubiläum soll dann im kommenden Jahr am 30. Mai 2021, dem Tag der Einweihung 2010, unter den Titel „10+1“ gefeiert werde. In der Hoffnung, dass dann die Corona-Beschränkungen nicht mehr in dem Maße wie derzeit gelten müssen. Der Trägerverein freut sich schon jetzt auf zahlreiche Gäste.

Über eine Million Menschen nutzen jährlich das bundesweite Angebot der Autobahnkirchen zur Entspannung, Besinnung und Andacht, besonders in der Sommerzeit auf dem Weg in den Urlaub.