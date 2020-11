Engelsweg erleuchtet wieder den Park in Bochum-Werne

Bochum-Werne. Zahlreiche Vereine in Bochum-Werne beteiligen sich an der Aktion „Engelsweg“ im Park. Wegen Corona muss die Eröffnungsveranstaltung ausfallen.

„Der helle Werner“, „Bergmanns Schutzengel“ oder der „Nachbarschaftsengel“, für die kommenden sechs Wochen, vom 27. November bis zum 6. Januar 2021, erleuchten in der winterlichen Jahreszeit wieder selbstgebaute Engelfiguren den Werner Park. Bereits zum zweiten Mal findet auf Initiative des Bochumer Stadtteilmanagements WLAB der Werner Engelweg im Park zwischen Werner Heide und der Bramheide statt.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie muss in diesem Jahr die gemeinsame, offizielle Eröffnungsveranstaltung ausfallen, zu der - wie auch im erfolgreichen Vorjahr - Michael Wurst als Moderator und Sänger seine Zusage gegeben hatte. Dennoch sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, insgesamt elf große und kleine Engelinstallationen zu bewundern, die von zahlreichen Werner Vereinen und Institutionen unter großem ehrenamtlichen Engagement in der Herbstzeit hergestellt wurden.

Bochumer Kita-Kinder gestalten Kieselsteine zum Mitnehmen

Stellvertretend für das große Engagement der Werner Aktiven steht hier der Beitrag des Seniorenbüro Ost in Kooperation mit Kindern der evangelischen Kita „Rasselbande“. Gemeinsam wurden bunt bemalte Kieselsteine zum Mitnehmen angefertigt. Teilnehmen wird auch das Fanfarencorps Dortmund-West e. V., das als Gast in diesem Jahr erstmals am Engelweg teilnimmt.

Finanzielle Unterstützung für die Materialkosten haben die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Stadtteilfonds erhalten, der bürgerschaftliches Engagement in und aus dem Stadtteil fördert. Wie auch im letzten Jahr hat die Werbegemeinschaft Pro Werne einzelne Mitwirkende bei der Durchführung ihrer Engelprojekte unterstützt.

Park wird in weihnachtliches Licht getaucht

Und damit die Engel noch besser wirken, ist in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung der einzelnen Engelfiguren gerichtet worden, die immer in den Abendstunden von 17 bis 22 Uhr den Werner Park in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lassen. Dafür hat sich der Knappenverein „Glück auf Bochum-Werne 1884“ mit vielen Stunden ehrenamtlicher Handwerksarbeit und technischem Sachverstand ins Zeug gelegt.

Für Rückfragen steht das Team des Stadtteilmanagements WLAB zur Verfügung. Diesjährige Teilnehmer: Frauenchor Herz-Jesu Bochum- Werne, Fanfarencorps Dortmund-West e. V., Knappenverein „Glück auf Bochum-Werne 1884", Awo-Kita Kreyenfeldstraße, OGS der Von-Waldthausen-Schule, Tagespflege im Oberlinhaus mit Gästen, Flüchtlingsbüro Ost, OGS der Amtmann-Kreyenfeld-Schule, Seniorenbüro Bochum-Ost mit der Ev. Kita Rasselbande, Nachbarschaftshilfe Bochum-Werne und das Stadtteilmanagement WLAB.

Kontakt: Telefon 0234 / 29 70 55 50, Mail: stadtteilbuero@bo-wlab.de

