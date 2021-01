Engagierte bekommen bis zu 5000 Euro - Aufruf zur Bewerbung

Bochum. Das Stiftungsnetzwerk Ruhr fördert Engagierte im Ruhrgebiet, die in ihrem Stadtteil Ideen und Projekte umsetzen. Es gibt bis zu 5000 Euro.

Ideen und Projekte in Stadtteilen des Ruhrgebietes fördert das Stiftungsnetzwerk Ruhr mit bis zu 5000 Euro. Der so genannte „Förderpott.Ruhr“ soll Engagierte in den Quartieren unterstützen. Nun können sich wieder Interessierte um eine Unterstützung bewerben. 2020 wurden 37 Projekte aus dem gesamten Ruhrgebiet mit 112.000 Euro unterstützt, unter anderem die Gründung des Ernährungsrates Bochum, aber auch ein inklusives Skateprojekt in Essen, ein Reparatur-Café in Duisburg und ein Lastenfahrrad für eine Dortmunder Initiative.

Bewerbungen zur dritten Förderrunde sind online bis zum 31. März 2021 möglich. Unter www.foerderpott.ruhr können Engagierte ihre Projektidee, Bedarfe und den konkreten Mehrwert für ihr Quartier beschreiben. Das Bewerbungsverfahren wird von der Ehrenamt Agentur Essen koordiniert. Eine Jury aus Mitgliedsstiftungen, Lenkungskreismitgliedern und Experten entscheidet über die Bewerbungen.

