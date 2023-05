Bochum-Gerthe. Nach Corona geht es wieder los: In Bochum findet nach drei Jahren ein Fußballtag für Grundschulen und Kindergärten statt. VfL-Profis kommen.

„Jetzt geht es wieder richtig los nach Corona“, freut sich Arnd Most. Der Vorsitzende der Spielvereinigung Gerthe 11 blickt voller Zuversicht auf die kommende Woche. Am Dienstag, 23. Mai, ab 12 Uhr nämlich findet wieder der Kinderfußballtag auf dem Sportplatz am Ehrenmal in Bochum-Gerthe statt. Nahezu alle Kindergärten und zwei Grundschulen aus dem Bochumer Norden nehmen daran teil.

Endlich: Bochumer Fußballtag für Kinder kehrt zurück

Wegen Corona konnte die Veranstaltung in dieser Form drei Jahre lang nicht durchgeführt werden. 2020 und 2021 gar nicht, im vergangenen Jahr nur in abgespeckter Form – im September fand zumindest ein Mini-Turnier nur für Kindergärten statt. „Nun haben wir wieder den gewohnt großen Rahmen“, sagt Most.

Zehn Kindergarten-Teams haben sich angemeldet. Und zwei Grundschulen sind mit von der Partie. Für diese gilt nun ein neuer Modus. „Für die Klassen eins und zwei bzw. drei und vier werden jetzt jeweils zwei Teams pro Schule gebildet“, berichtet Arnd Most. So wolle man sicherstellen, dass nicht nur die Besten einer Schule spielen, sondern alle Kinder eine Chance haben, mitzumachen. „Das Turnier soll ja Spaß machen und nicht nur der Wettkampf im Vordergrund stehen.“ Am Ende würden die Ergebnisse aller Teams zusammengerechnet.

Der VfL Bochum schickt zwei Fußball-Stars zum Kinderfußballtag in Gerthe

Die diesjährige Veranstaltung ist inzwischen die 29. ihrer Art. In Spitzenzeiten fanden bis zu 3000 Besucher den Weg zum Sportplatz am Ehrenmal. „Das war 2017 bei unserem 25. Jubiläum“, weiß Most. Was sicher auch am Rahmenprogramm liegt, das die Spielvereinigung Gerthe immer wieder auf die Beine stellt. So werden auch in diesem Jahr wieder Legenden des VfL Bochum in Gerthe erwartet. „Und der VfL hat das Kommen von zwei Profis zugesagt“, verrät Most. Eine Autogrammstunde ist in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr vorgesehen.

Dazu gibt es Torwandschießen, einen Luftballonwettbewerb und eine Hüpfburg für all diejenigen, für die das Austoben auf dem Fußballplatz noch nicht ausreicht. Wichtiger Bestandteil des Kinderfußballtages ist auch immer die Tombola. „Bis heute konnten wir darüber fast 15.000 Euro an soziale Einrichtungen spenden“, freut sich Arnd Most. In diesem Jahr – das steht schon fest – erhält der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet 500 Euro.

Auch die Spielvereinigung Gerthe selbst zieht einen Nutzen aus der Veranstaltung. Man hoffe natürlich, dass über dieses Turnier einige der Kinder Lust bekommen, im Verein Fußball zu spielen, sagt Most. Und vorzugsweise natürlich bei der Spielvereinigung.

