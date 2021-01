Emilia und Noah waren 2020 Bochums beliebteste Vornamen

Bochum Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene waren in Bochum 2020 Emilia und Noah. Beide Namen wurden je 21 Mal vergeben, teilt die Stadt mit.

Im Jahr 2020 haben die Bochumerinnen und Bochumer sich bei der Wahl der Vornamen für ihre Neugeborenen dem bundesweiten Trend angeschlossen: An der Spitze bei den Jungennamen liegt Noah, in Bochum und in ganz Deutschland, so die Stadt. Bei den Mädchen liegt der Name Emilia vorn. Beide Vornamen wurden im vergangenen Jahr je 21 Mal vergeben.

Schon 2019 lag der Vorname Noah im Trend und landete in der Top drei. Der Name Jonas wurde im Bochum 2020 am zweithäufigsten vergeben, Elias, Emil und Paul belegen auf der Rangliste gemeinsam Platz drei. Hier trotzen die Bochumer Eltern der deutschlandweiten Tendenz bei den männlichen Vornamen, der zufolge Ben und Matteo die zweit- und drittbeliebtesten Namen waren – in Bochum kamen diese nur auf Rang sieben und 30, so die Stadt weiter.

Die meisten neugeborenen Mädchen heißen Emilia - gefolgt von Mila und Mia

Der häufigste Mädchenname Emilia ist dicht gefolgt von Mila und Mia. Auch im Bundestrend entschieden sich die meisten Eltern von neugeborenen Mädchen für die Vornamen Mia und Emilia, ebenso wie im Vorjahr. An dritter Stelle folgt Hannah, die es in Bochum nur auf Platz elf der beliebtesten Vornamen schaffte.

Insgesamt hat das Standesamt Bochum 2405 Geburten im Jahr 2020 bekundet. Ein Jahr zuvor waren es 2317. Damit gab es im vergangenen Jahr fast so viele Anmeldungen von Neugeborenen wie 2018 (2419).

