Eltern in Bochum, was wünscht ihr euch? Lasst uns reden!

Was wünschen sich Eltern von Kindern im Schul- und Kita-Alter in Bochum? Was läuft gut in der Stadt, was nicht so? Das wollen wir herausfinden.

Bochum. Wir möchten wissen: Was wünschen sich junge Familien aus Bochum? Dazu laden wir zum WAZ-Familien-Treffen. Wer mitmacht, wird belohnt.

Keine Sorge! Das wird nicht noch ein zusätzlicher, anstrengender Elternabend! Wenn wir am Mittwoch, 20. September 2023, um 18.30 Uhr zum ersten WAZ-Familien-Treffen in die Lokalredaktion Bochum einladen, dann gehen Sie, liebe Eltern, garantiert ohne neues Amt nach Hause. Wir suchen den Austausch, möchten wissen: Wie geht es jungen Familien in Bochum, was wünschen Sie sich in der Stadt – was läuft gut, was vielleicht nicht so?

Lassen Sie uns bei einem Glas Wasser, Cola oder Wein sprechen: Was bereitet Eltern in unserer Stadt Sorgen? Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Ihre Wünsche geben wir weiter und wollen darüber berichten. Außerdem gibt es Pizza und die Möglichkeit, andere Eltern mit Kindern kennenzulernen.

WAZ-Familien-Treffen in Bochum: So können Sie dabei sein

Wenn Sie dabei sein möchten, schreiben Sie uns mit dem Betreff „WAZ-Familien-Treffen“ eine E-Mail an redaktion.bochum@waz.de. Bitte schreiben Sie dazu, mit wie vielen Personen Sie kommen möchten, in welchem Stadtteil von Bochum Sie leben und wie alt Ihre Kinder sind.

Als Dankeschön fürs Kommen schenken wir den Teilnehmenden ein WAZ-Plus-Jahresabo, außerdem kommt drei Monate jede Woche die neue Ausgabe der Kinderzeitung „Checky“ gedruckt per Post ins Haus.

Die Anmeldekapazitäten sind begrenzt. Bei zu vielen Einsendungen erfolgt die Auswahl nach Einsendezeitpunkt.

