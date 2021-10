Elfjähriges Mädchen in Bochumer Innenstadt von Bus erfasst

Bochum. Mit Verletzungen musste ein elfjähriges Mädchen am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war von einem Bus erfasst worden.

Verletzt wurde ein elfjähriges Mädchen aus Bochum bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (28.) in der Bochumer Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Schülerin gegen 16.40 Uhr von einem Bus auf der Hans-Böckler-Straße erfasst. Sie war seitlich gegen den Bus geprallt.

Rettungswagen im Einsatz

Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte die Schülerin die Hans-Böckler-Straße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Rathaus“ an der Verkehrsinsel. Sie wurde von einem Linienbus erfasst, der in Richtung Viktoriastraße unterwegs war, und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Mädchen zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus.

Hans-Böckler-Straße wurde gesperrt

Die 49-jährige Fahrerin des Linienbusses erlitt einen Schock. Die Hans-Böckler-Straße war zwischen der Kreuzung Brückstraße und der Kreuzung Bongardstraße für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Das Verkehrskommissariat klärt die genaue Unfallursache.

