Der Bochumer Kulturentwicklungsprozess (KEP) läuft weiter, aber die Corona-Pandemie hat den Ablauf ausgebremst. Die für Ende Oktober in Bochum vorgesehene Ergebniskonferenz, die einen Zwischenstand der bisher gezeigten Aktivitäten liefern sollte, musste abgesagt werden.

Bis auf Weiteres wird online gearbeitet

„Es war zunächst daran gedacht, das Treffen in Teilen oder komplett über Video-Meetings abzuhalten, aber darauf haben wir schlussendlich verzichtet“, sagt Kulturdezernent Dietmar Dieckmann. Die ständig wechselnden Corona-Verordnungen ließen keine für alle schlüssige Lösung zu, weswegen nun umdisponiert wurde. „Wir arbeiten bis auf Weiteres 100 % online und strecken die Konferenz zeitlich“, so Dieckmann.

So wurde die Website Kep-Bochum.de ins Leben gerufen. „Die Seite dient nicht nur dazu, alle auf dem Laufenden zu halten, sondern auch, um die Kulturentwicklung trotz aller Schwierigkeiten fortzuführen“, so Dieckmann. Da gegenseitiger Austausch eines der wichtigsten Vehikel ist, vor allem für die Konferenzen, wurde zusätzlich ein Diskussionsforum programmiert. Hier findet man Kanäle zu den einzelnen KEP-Arbeitsgruppen, aber auch Plattformen zum allgemeinen Austausch. Die Gruppen stellen sich und ihre Ergebnisse zudem in Videos vor.

Dietmar Dieckmann, Beigeordneter für Bildung, Kultur und Sport. Unter seiner Ägide läuft der Bochumer Kulturentwicklungsprozess. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Kulturentwicklungsprozess wurde im letzten Jahr auf den Weg gebracht, SPD und Grüne haben das Vorhaben politisch angeschoben, inzwischen findet es breite Zustimmung.

Angeregt durch die Freie Szene

Angeregt wurde das Vorhaben durch die Bochumer Freie Szene; die Akteure der nicht-städtischen Kultureinrichtungen kommen seit Jahren regelmäßig am so genannten „Kulturstammtisch“ zusammen, um über ihre Sorgen und Nöte, aber auch an spartenübergreifenden Kultur-Strategien zu arbeiten.

So entstand etwa die inzwischen verstetigte „BO-Biennale“ als Festival der Freien Szene, so entstand auch der Wunsch nach einer verbindlichen strategischen Ausrichtung der BO-Kultur in den nächsten Jahren.

Arbeitsgruppen stellen ihre Ergebnisse vor

Der Kulturentwicklungsprozess will hier Möglichkeiten aufzeigen. Unter Federführung des städtischen Kulturdezernats wird von der Agentur Take Part der Prozess organisiert, Wolfram Lakaszus ist als „Verbindungsoffizier“ zwischen Offiziellen und Freien gestalterisch mit an Bord. In der Vergangenheit fanden zahlreiche Arbeitsgruppen-Treffen und zentrale Großveranstaltungen, etwa in der Stadthalle Wattenscheid im letzten November statt, wo gemeinsam am Ziel gewerkelt wurde.

Vernetzung über Institutionen hinweg

Eine Vernetzung über alle Institutionen hinweg und die unmittelbare Beteiligung der Bochumer Kulturakteure machen die Besonderheit des Prozesses aus. Ein vergleichbares Vorhaben mit ähnlich intensiver Kultur- und Bürgerbeteiligung gibt es nirgends sonst im Ruhrgebiet.

Nachdem eine persönliche Zusammenkunft nicht möglich war, wird jetzt im Internet weiter diskutiert, Ideen aufgerufen, an Konzepten und Überlegungen zu Themenkomplexen wie „Kulturelle Bildung und Teilhabe“ oder „Digitale Plattformen und Prozesse“ gefeilt.

Das Forum, in dem man sich mit Klarnamen anmelden muss, damit jeder weißt, mit wenig gerade gechattet wird, ist unter dem Link https://kep-bochum.de/forum/ erreichbar.

