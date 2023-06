Das Brautmodengeschäft "Traumfabrik" mit Filialen in Bochum und Herne ermöglicht es Frauen, einmal in ihrem Leben eine Braut zu sein – auch ohne Hochzeit.

Bochum/Herne. Nicht jede Frau kann einmal in ihrem Leben heiraten. Ein Studio aus Bochum und Herne ermöglicht es im Juli trotzdem, Braut für einen Tag zu sein.

Für viele erfüllt sich die Hochzeit in Weiß im Laufe ihres Lebens. Aber was ist, wenn man krankheitsbedingt, durch einen Schicksalsschlag oder andere tragische Umstände nicht weiß, ob man diesen zauberhaften Moment jemals erleben wird? Das Studio Traumfabrik will diesen Frauen den Tag in Weiß trotzdem ermöglichen.

„Wir möchten Euch einen Tag schenken, an dem ihr einmal Braut sein dürft“, sagt Britta Boksa, Inhaberin des Brautmodengeschäftes, das eine Filiale in Bochum und Herne hat. „Es liegt uns sehr am Herzen, für Euch einen Tag mit unvergesslichen Erinnerungen zu kreieren.“ Sie verspricht „einen Tag mit allem Drum und Dran“. Unterstützt werde die Charity-Aktion, an der deutschlandweit verschiedene Studios teilnehmen, durch mehrere Partner.

Einmal Braut sein – mit Brautkleid, Styling, Hochzeitstorte und Fotoshooting

Für die Braut gebe es am Tag es Events, der 16. Juli, eine luxuriöse Brautkleid-Anprobe, das passende Styling, besonderen Blumenschmuck, ein Stück von der Hochzeitstorte, Fingerfood, Musik, den passenden Ring zum Ausprobieren und ein Fotoshooting.

„Bist du in solch‘ einer Situation oder hast ein Mitglied in der Familie, Freunde, Bekannte, die gerne einmal Braut sein möchten, dann melde dich“, ruft das Brautmodengeschäft Traumfabrik Frauen in der Region auf. Es ist erreichbar unter 0234 53 04 89 97 oder per E-Mail unterinfo@traumfabrik-nrw.de. Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig, weitere Informationen gibt es unter https://www.traumfabrik-nrw.de/aktion-einmal-braut.

