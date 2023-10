„Einen besonderen Künstler verloren“: Christoph Böll ist tot

Bochum. Der Filmemacher aus Bochum wurde 74 Jahre alt. Der Neffe von Heinrich Böll sorgte mit Dokus für Aufsehen – und legte einen berüchtigten Flop hin.

Die Kulturszene in Bochum trauert um Christoph Böll: Der gefeierte Filmemacher ist am Samstag, 7. Oktober, im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. So teilt es das Schlieker-Haus mit, dem Böll über viele Jahre verbunden war. „Das Ruhrgebiet hat einen besonderen Künstler verloren“, sagt Claudia Schlieker-Buckup, die das Künstlerhaus in Querenburg leitet.

Filmemacher Christoph Böll aus Bochum nach langer Krankheit gestorben

Christoph Böll, der in Witten lebte, und die Stadt Bochum verbindet eine lange Geschichte: Der gebürtige Kölner war ein Neffe des Literatur-Nobelpreisträgers Heinrich Böll. Er kam in den 70er Jahren als Student an die Ruhr-Uni, wo er zu den Mitbegründern des Studienkreises Film gehörte. Seine lebenslange Liebe zum Kino war geboren: „Ich war gar nicht so der Cineast, aber mit jedem Film, den ich sah, wurde mir mehr und mehr klar, dass ich meinen eigenen würde drehen müssen“, sagt er in einem Porträt in der WAZ zu seinem 70. Geburtstag.

Mit dem Kinofilm „Der Sprinter“ legte Böll 1983 sein Regiedebüt vor: Die Satire, die heute Kultstatus genießt, wurde unter anderem in Langendreer und Wattenscheid gedreht. Dagegen war seinem Spielfilm „Sisi und der Kaiserkuss“ (1991) mit Sonja Kirchberger kein großer Erfolg beschieden, er floppte böse.

Kameramann, Cutter und Drehbuchautor in einem

Böll verlegte sich auf Dokumentarfilme, er war Kameramann, Cutter und Drehbuchautor in einem. Sein Langzeitprojekt „Sehenden Auges“ war eine Hommage an den Kunsthistoriker Max Imdahl. Unter dem Titel „Sinnlichkeit Stahl“ gelang ihm eine filmische Erkundung des Walzwerks von Thyssenkrupp. Und er betätigte sich als Autor: etwa für die „100.000 Mark-Show“ mit Ulla Kock am Brink und für die WDR-Reihe „Käpt’n Blaubär“.

Die langjährige Freundschaft mit Hans-Jürgen „Hänner“ Schlieker bedeutete Böll viel: Er besuchte den Bochumer Maler (1924-2004) oft in seinem Atelier und begleitete ihn auf Reisen. Dabei entstand eine Art filmisches Tagebuch: Sein mehrteiliger Film über Schlieker war 2004 erstmals im Kunstmuseum zu sehen und soll zu Schliekers 100. Geburtstag im kommenden Jahr erneut gezeigt werden.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum