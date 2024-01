Eine neue Postfiliale öffnet bald in Bochum-Werne

Die Postfiliale in Bochum-Werne startet am 1. Februar.

Bochum Als Ersatz für die Postfiliale am Werner Hellweg 507, seit Dezember geschlossen, öffnet bald eine neue Postfiliale in Bochum-Werne.

Die Deutsche Post und „KD Postfiliale“ eröffnen am 1. Februar eine neue Postfiliale in Bochum-Werne, Werner Hellweg 505. Sie ersetzt die Filiale Werner Hellweg 507, die bis zum 22. Dezember geöffnet war.

In der neuen Filiale können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen.

„Die Filiale im Einzelhandel hat neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen“, so Postsprecher Rainer Ernzer. Unter www.postfinder.de gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

