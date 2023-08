Einbrüche in Gartenlauben: Kripo Bochum zeigt Verdächtigen

Bochum. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Bochum nach einem Einbrecher. Tatort war eine Kleingartenanlage.

Die Einbrüche in Bochumer Gartenlauben liegen schon sehr lange zurück, sind aber noch immer nicht geklärt. Deshalb versucht die Polizei Bochum jetzt, den Fall mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera zu klären.

Bei den Taten entstand erheblicher Sachschaden

Der Tatverdächtige, in der Hand offenbar ein Hebelwerkzeug. Foto: Polizei Bochum

Das Foto zeigt einen jungen Mann, der in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2021 in drei Gartenlauben der Kleingartenanlage an der Straße „Am Neggenborn“ in Langendreer eingebrochen zu sein. Türen und Fenster wurden mit einem Hebelwerkzeug. Erbeutet wurde nichts, jedoch erheblicher Schaden verursacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0234 909 8205 oder -4441(Kriminalwache) entgegen.

