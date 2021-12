Polizei Einbruchversuch in Bochumer Geschäft scheitert am Alarm

Bochum. Ein Einbruch in ein Haushaltwarengeschäft in Bochum wurde abgebrochen. Die Alarmanlage ging rechtzeitig los. Es gab Sachschaden.

Einbruchversuch in einem Haushaltswarengeschäft in Bochum-Hamme: In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.45 Uhr ging in dem Laden an der Dorstener Straße 192 der Alarm los, weil an einer rückwärtigen Tür geruckelt und die Verglasung der zur Straße gerichteten Gebäudeseite eingeschlagen worden war.

Täter flüchteten ohne Beute - Polizei Bochum bittet um Hinweise

Der oder die Täter flüchteten, ohne in das Gebäude eingestiegen zu sein. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Von-der-Recke-Straße / Lohstraße Verdächtige bemerkt? Das Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet um Hinweise: 0234/909 8105 oder -4441.

