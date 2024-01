Drei Männer verhaftete die Polizei Bochum in Günnigfeld. Sie sollen versucht haben, in ein Tattoo-Studio einzubrechen.

Bochum Schneller Fahndungserfolg für die Polizei Bochum: Sie erwischte drei Männer vor einem Tattoo-Studio, in das diese offenbar einbrechen wollten.

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Noch am Tatort nahm sie drei Männer fest. Diese sollen am frühen Montagmorgen, 8. Januar, versucht haben, in ein Tattoo-Studio in Bochum-Günnigfeld einzubrechen.

Einbruch in Tattoo-Studio: Polizei Bochum verhaftet Verdächtige

Zeugen hatten gegen 0.35 Uhr über den Polizeinotruf 110 gemeldet, dass mehrere Täter versuchten, die Tür des Tattoo-Studios am Aschenbruch 52 zu knacken. Eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte laut Polizeibericht noch am Tatort drei Tatverdächtige, die in einem Auto saßen. Die drei Männer (21, 33, 51; Wohnsitz im EU-Ausland) wurden demnach vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung wurden laut Polizei u. a. Einbruchswerkzeuge, ein Funkgerät und eine Taschenlampe gefunden. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen.

