Einbruch Einbruch in Rewe-Supermarkt – Getränkedosen gestohlen

Bochum. Ein Unbekannter ist nachts in den Rewe-Markt in Bochum-Werne eingebrochen. Der Tatverdächtige stahl Getränkedosen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter ist in der Montagnacht in den Rewe-Markt in Bochum-Werne eingebrochen und hat nach Polizeiangaben mehrere Getränkedosen gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, brach der Tatverdächtige gegen 2.50 Uhr durch eine Glasschiebetür in den Supermark an der Nörenbergstraße 25 ein. Danach sei er geflohen.

Der Tatverdächtige ist bisher unbekannt – So beschreibt ihn die Polizei

Die Polizei beschreibt den Täter so: Er soll circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug einen dunkelblauen, grau abgesetzten Jogginganzug. Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter 0234/909 82 05 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum