Kriminalität Einbruch in Bochumer Handy-Laden: Fünf Täter auf der Flucht

Bochum. Fünf unbekannte Männer sind nachts in ein Handy-Geschäft in der Bochumer City eingedrungen. Mit mehrere Telefonen flüchteten sie.

Fünf bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (5.) in ein Handygeschäft in der Bochumer Innenstadt eingebrochen.

Nach Polizeiangaben drangen sie gegen 2 Uhr gewaltsam in den Laden an der Kortumstraße 67 ein und packten mehrere Mobiltelefone ein. Damit flüchteten sie in unbekannte Richtung.

So werden die Einbrecher von der Bochumer Polizei beschrieben

Alle Einbrecher sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Hier weitere Beschreibungen:

1. schlank, kurze dunkelbraune Haare, Schnurrbart, Jeanshose mit Löchern am Knie, weiße Sweatjacke, schwarze Sneaker

2. schlank, hellbraune kurze Haare, braun karierter Jogginganzug, weiße Sneaker.

3. stämmig, kurze schwarze Haare, weiße Jacke, kurze graue Hose, schwarze Sneaker, weiße Mund-Nasen-Bedeckung

4. schwarze Kapuzenjacke, dunkle Kappe, weiße Mund-Nasen-Bedeckung, graue Jogginghose, weiße Sneaker

5. schwarze Jacke, kurze Hose, weiße Sneaker.

Hinweise an die Kripo unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache).

