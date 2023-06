Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 ermittelt in dem Fall.

Festnahme Einbruch in Bochumer Friseurgeschäft: Verdächtige gefasst

Bochum. Kurz nach einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in Bochum hat die Polizei zwei Personen gefasst. Sie hatten verdächtige Sachen bei sich.

Einen schnellen Einsatzerfolg verzeichneten Bochumer Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch (7.): Kurz nachdem ein Einbruch in Bochum-Brenschede gemeldet worden war, nahmen sie zwei dringend tatverdächtige Personen fest.

Beschuldigte hatten Einbruchwerkzeug bei sich

Laut Polizei hatten Zeugen gegen 2.15 Uhr gemeldet, dass Einbrecher eine Tür zu einem Friseurgeschäft an der Brenscheder Straße aufgehebelt haben und in die Räume eingedrungen sind. Die kurz darauf eintreffenden Polizisten nahmen in der Nähe eine 43-jährige Frau und einen 53-jährigen Mann aus Bochum vorläufig fest.

Sie hatten Einbruchswerkzeug und ein Klappmesser bei sich. Ob sie etwas entwendet hatten, wird derzeit noch geklärt. Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt jetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum