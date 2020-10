Einbruch in Bochum-Wiemelhausen: Polizei sucht Zeugen

Bochum. Nach einem Einbruch in Bochum-Wiemelhausen sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Videokamera hat die Tat der 1,60 Meter großen Frau gefilmt.

In eine Wohnung in der Yorckstraße in Bochum-Wiemelhausen ist am Dienstag (20. Oktober)eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelte im Zeitraum zwischen 15.30 und 17.55 Uhr eine unbekannte Frau die Wohnungstür auf, durchsuchte die videoüberwachten Räume und entwendete Schmuck.

Polizei Bochum bittet nach Einbruch um Hinweise

Die Einbrecherin, die laut Polizei längere dunkle Haare hat und circa 1,60 Meter groß ist, trug eine graue Hose, eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellbesatz, einen gemusterten Schal sowie senffarbene Schuhe mit weißer Sohle. Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) bittet unter Tel. 0234/ 909-41 35 sowie unter Tel. 0234/ 909-44 41 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

