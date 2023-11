Einbruch in Bochum: Kripo sucht zwei tatverdächtige Frauen

Die Einbrecherinnen sollen durch eine Terrassentür in die Wohnung in Bochum gelangt sein.

Bochum-Ehrenfeld. Nach einem Einbruch in Bochum fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Sie sollen am Nachmittag in eine Wohnung im Ehrenfeld eingestiegen sein.

Zwei unbekannte Frauen sollen am Donnerstagnachmittag, 9. November, in Bochum in eine Wohnung eingebrochen sein. Sie werden jetzt von der Kripo gesucht. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecherinnen ersten Ermittlungen zufolge gegen 14.10 Uhr die Terrassentür eine Wohnung an der Mozartstraße im Ehrenfeld auf.

In der Wohnung sollen sie mehrere Räume durchsucht haben. „Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit geklärt“, so die Polizei.

Eine Kamera zeichnete die Tat auf. Die erste der beiden Frauen wird als 35 bis 50 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Ihre Komplizin soll um die 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache).

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum