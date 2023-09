Einbruch in Altenbochumer Sparkasse – zwei Täter gesucht

Bochum. Zwei Unbekannte sind nachts in die Sparkasse in Altenbochum eingebrochen. Angaben zur Beute sind bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei unbekannte Täter sind am Samstag, 23. September, nach Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr in die Sparkassenfiliale in Altenbochum eingebrochen. Nach dem Einbruch an der Wittener Straße 257 seien die beiden Männer wie die Polizei berichtet in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Täter sind bisher unbekannt – So waren sie laut Polizei gekleidet

Angaben zur Beute seien bisher noch nicht bekannt. Auch zu Beschädigungen in oder an der Filiale könne bisher nichts gesagt werden. Die Ermittlungen laufen.

Beide Täter waren laut Polizei dunkel gekleidet und trugen helle Handschuhe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugenhinweise, welche unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen werden.

