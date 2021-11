Einbruch im Lokal: Bochumer Gastwirt hält Verdächtigen fest

Die Polizei kam dem Gastwirt in Bochum nachts zu Hilfe und nahm den Tatverdächtigen fest.

Bochum. Ein Gastwirt hat nachts in seinem Lokal in Bochum einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat gefasst. Er hielt ihn fest, bis die Polizei kam.

Blitzschnell reagiert hat ein 51-jähriger Gaststätten-Inhaber aus Bochum: Kurz nachdem er nachts einen Einbruch in seinem Lokal bemerkt hatte, fasste er den Tatverdächtigen.

Laut Polizei hörte er in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche aus seiner Gaststätte am Harpener Hellweg in Harpen. Er schaute nach und sah, dass der Innenraum offenbar durchsucht worden war. Gleichzeitig bemerkte er einen Mann, der gerade weglief.

Einbrecher soll Bargeld aus dem Bochumer Lokal gestohlen haben

Der 51-Jährige rannte hinterher, hielt den Mann fest und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den dringend tatverdächtigen Mann - einen 41-jährigen Bochumer - fest. Er soll Bargeld aus der Gaststätte gestohlen haben.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

