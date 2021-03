Der Täter hebelte ein Fenster in einem Seniorenheim in Bochum auf und durchsuchte Räume (Symbolfoto).

Polizei Einbruch am helllichten Tag in Seniorenheim in Bochum

Bochum. Ein Einbrecher ist in Bochum am hellen Tag in ein Seniorenheim eingestiegen. Er hebelte ein Fenster auf. Jetzt ist er auf der Flucht.

Ein Unbekannter ist am Mittwochnachmittag in das Seniorenzentrum am Riemker Markt in Bochum eingebrochen.

Gegen 15 Uhr hatte der Täter ein Fenster des Heims an der Tippelsberger Straße aufgehebelt und war so ins Gebäude gelangt, berichtet die Polizei. Er durchsuchte zwei Räume und flüchtete. Möglicherweise begab er sich gegen 15.30 Uhr zur U-Bahn-Haltestelle „Riemke Markt“.

Noch ist unklar, ob der Einbrecher Beute gemacht hat

Ob er etwas erbeutet hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Dienstzeiten) um Hinweise.