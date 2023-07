Einbruch am Hannibal-Center: Flucht mit auffälligem Auto

Bochum-Hofstede. Mit brachialer Gewalt sollen Einbrecher in einen Laden am Hannibal-Center eingedrungen sein. Dann seien sie mit einem auffälligen Auto geflohen.

Mehrere Personen sind am Samstagabend, 29. Juli, in ein Telefongeschäft am Hannibal-Center eingedrungen. Die Polizei teilt mit, dass Zeugen beobachtet haben, wie die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Tür des Geschäftes an der Riemker Straße in Hofstede einschlugen. Die Flucht sei den Verdächtigen mit einem auffälligen Pkw gelungen.

Gegen 23.10 Uhr bemerkten Zeugen am Hannibal-Center wie ein Pkw ohne Licht, vermutlich ein älteres Opel-Cabrio-Modell mit schwarzem Dach, vor dem dortigen Telefonladen vorfuhr. Mindestens zwei, eventuell auch drei mit Kapuzenjacken bekleidete Personen stiegen aus, schlugen das Glas der Eingangstür ein und drangen in das Geschäft ein. Kurze Zeit später sollen diese wieder mit Gegenständen in den Händen herausgekommen und in Richtung der Straße In der Provitze geflüchtet sein.

Nach Einbruch in Telefongeschäft in Bochum-Hofstede: Polizei bittet um Hinweise

In dem Telefonladen wurde mit der Tatbegehung eine Nebelmaschine ausgelöst. Der Rauch führte zu einer Brandalarm-Auslösung im Nachbarobjekt und damit auch zu einem Feuerwehreinsatz.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen verliefen bislang ergebnislos. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch sachdienliche Angaben machen können. Wer in dem Kontext möglicherweise ein Fotos oder Videos gemacht hat, solle diese der Polizei zu Verfügung stellen. Dabei spielen auch das auffällige Fluchtfahrzeug und der Fluchtweg eine wichtige Rolle.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-44 41 entgegen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum