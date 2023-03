Auf frischer Tat ertappt wurde ein Einbrecher in Bochum. Die Polizei hofft auf Zeugen. (Symbolbild)

Bochum. Dank eines Zeugen scheiterte ein Einbruch in Bochum. Ein Unbekannter wollte in eine Wohnung eindringen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Bochum: Einbrecher verliert auf der Flucht Schraubendreher

Wie die Polizei berichtet, erwischte ein Zeuge einen bislang Unbekannten, als dieser am Freitag, 10. März, zwischen 20 und 20.05 Uhr über eine Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Im Westenfeld“ im Stadtteil Querenburg eindringen wollte. Der auf frischer Tat ertappte Täter stieß den Zeugen zur Seite und flüchtete Richtung Universität.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: vermutlich männlich, zwischen 20 und 25 Jahr alt, schlanke Statur, circa 170 cm groß, sportlich und trug dunkle Kleidung. Der Unbekannte verlor auf seiner Flucht das Tatwerkzeug: einen Schraubendreher.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei fragt, wer hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

