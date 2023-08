Einbrecher verwüsten Räume in Bochumer Gesamtschule

Bochum. Bei einem Einbruch in eine Bochumer Gesamtschule haben Unbekannte die Mensa und Küche verwüstet. Auch anderes ging zu Bruch.

Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in die Heinrich-Böll-Gesamtschule an der Agnesstraße in Bochum-Grumme eingebrochen und haben mehrere Räume verwüstet, unter anderem die Mensa und Küche.

Einbrecher verschwanden wohl durch eine Notausgangstür aus dem Gebäude

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat zwischen 18 und 21 Uhr. Die Täter beschädigten auch einen Fernseher und schlugen eine Glasscheibe ein. Nach derzeitigem Stand flüchteten sie durch die Notausgangstür.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8105 oder -4441(Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

