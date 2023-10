Nach einem Einbruch in ein Haus in Bochum-Linden sucht die Polizei nach zwei verdächtigen Frauen.

Bochum. Nach einem Einbruch in ein Haus in Bochum-Linden sucht die Polizei nach zwei verdächtigen Frauen. Eine soll auffällige Schuhe getragen haben.

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr in ein Haus an der Straße Donnerbecke in Bochum-Linden eingebrochen und haben Schmuck gestohlen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zwei Frauen, die sich in der Nähe verdächtig verhalten haben sollen. Eine der beiden Frauen soll 1,70 Meter groß sein, dunkle glatte Haare haben und einen schwarzen Rucksack getragen haben. Die zweite Frau soll dunkle glatte Haare mit blonden Strähnchen haben. Sie trug einen schwarzen Rucksack, eine helle Jacke, sowie bunte Schuhe mit gelber Sohle.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234/ 909 41 05 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

