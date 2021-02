Die Täter zertrümmerten die Seitenscheibe eines Notarztwagens in Bochum-Wattenscheid.

Kriminalität Einbrecher schlagen Scheibe von Notarztwagen in Bochum ein

Bochum-Wattenscheid. Unbekannte sind in ein Bochumer Krankenhaus eingebrochen. Die Scheibe eines Notarztwagens wurde zertrümmert. Was die Täter wollten, ist unklar.

Unbekannte Täter sind in eine Garage auf einem Gelände des Martin-Luther-Krankenhauses an der Voedestraße in Wattenscheid eingebrochen.

Seitenscheibe eines Bochumer Notarztwagens eingeschlagen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, 4. und 5. Februar. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines in der Garage geparkten Notarztwagens ein. Außerdem brachen sie einen Schrank auf. Ob sie Beute gemacht haben, muss erst noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0234-909-4441 um Zeugenhinweise.

