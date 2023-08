Einbrecher brechen Schließfächer in Bochumer Sparkasse auf

Bochum. Einbruch in eine Bochumer Sparkassen-Filiale: Zwei Männer brachen nachts Sparbuch-Schließfächer auf. Dann flüchteten sie unerkannt.

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Sparkassen-Filiale an der Castroper Straße 241 eingebrochen. Gegen 3.15 Uhr warfen sie laut Polizei ein Fenster ein, öffneten dann gewaltsam mehrere Sparbuch-Schließfächer und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ob etwas erbeutet wurde, steht bislang nicht fest.

Die Einbrecher waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben. Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

