Im Schatten des Malakowturmes in Bochum-Wiemelhausen tritt an Pfingsten die Traditionsmannschaft von Schalke 04 auf.

Bochum-Wiemelhausen. Die Fußballer von Concordia Wiemelhausen freuen sich auf ihr Benefizspiel gegen Schalke 04. Auch ein Weltmeister wird nach Bochum kommen.

Die Vorfreude steigt. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, findet im Stadion an der Glücksburger Straße in Bochum-Wiemelhausen eine ganz besondere Fußballpartie statt: Die Traditionsmannschaft von Schalke 04 tritt zum Benefizspiel gegen die Ü40-Spielgemeinschaft von Concordia Wiemelhausen und SC Weitmar 45 an. Auch ein Weltmeister wird an diesem Tag ab 15 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) die Fußballschuhe anziehen und mitkicken.

Ein Fußball-Weltmeister kommt nach Bochum-Wiemelhausen

Peter Krolak, Geschäftsführer von Concordia, bekam jetzt den Kader der Königsblauen mitgeteilt. Und zwar von keinem Geringeren als Olaf Thon. „Hallo Peter, hier der Kader für Sonntag“, schrieb der frühere Nationalspieler via WhatsApp. Und am Ende: „Grüße, Olaf“. Thon selbst wird ebenfalls mitspielen. Die Bochumer Oldies bekommen es also mit einem echten Weltmeister zu tun.

Auch zum 100. Geburtstag des SV Adler Osterfeld aus Oberhausen im vergangenen Jahr trat die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 mit Olaf Thon an. Jetzt geht es nach Bochum-Wiemelhausen. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Thon zählte nämlich zur Nationalmannschaft, die 1990 unter Teamchef Franz Beckenbauer in Italien den Titel holte. Zwar stand er im Finale (1:0 gegen Argentinien) nicht auf dem Feld, dafür aber im Halbfinale gegen England, als er im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß verwandelte.

Neben Thon werden noch einige andere namhafte Schalker in Wiemelhausen vertreten sein: Matthias Herget etwa, ebenfalls ein früherer Nationalspieler, und auch Tomasz Waldoch, der vielen Bochumern noch aus seiner Zeit beim VfL bekannt sein dürfte. Prominent besetzt ist auch die Trainerbank der Schalker Traditionself: Klaus „Tanne“ Fichtel und Rüdiger Abramczik werden die Mannschaft coachen.

Benefizspiel gegen Schalke in Bochum: Einnahmen sind für einen guten Zweck

Peter Krolak zeigt sich „sehr zufrieden“ über den angekündigten Besuch. Noch wichtiger als die Stars auf dem Rasen sind ihm aber möglichst viele Zuschauer im Stadion. Denn die Einnahmen sind für einen guten Zweck gedacht und sollen die Arbeit der evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Overdyck unterstützen. Dabei geht es vor allem um zwei Häuser, die Kindern und Jugendlichen aus prekären Familienverhältnissen als Noteinrichtung dienen.

Das Ganze soll aus Sicht der Concordia-Verantwortlichen zu einem Volksfest für die ganze Familie werden. Die Eintrittspreise hält man deshalb bewusst niedrig: 5 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, 3 Euro ermäßigt. Karten im Vorkauf gibt es direkt im Vereinsheim sowie im Wiemelhauser Kirchviertel bei Edgars Friseurteam, in der Kirchviertel-Apotheke Düssel und in der Pizzeria Angelo.

Wegen der angespannten Parkplatzsituation rund um die Glücksburger Straße bittet der Verein, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen. Bei gutem Wetter werde der kleine Ascheplatz fürs Parken freigegeben. „Doch auch der ist endlich“, sagt Krolak.

