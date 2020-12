Ein Blick auf Bochums Ehrenbürger: Zeitreise durch 130 Jahre

Bochum. Blick auf die Riege der Bochumer Ehrenbürger. Um bestimmte Personen gab es später heftige Debatten in der Stadt. Neues Buch ist erschienen.

Was macht einen Bürger zum Ehrenbürger? Dieser Frage hat sich der Bochumer Historiker Marco Rudzinski gemeinsam mit drei weiteren Autoren (Andreas Halwer, Hubert Schneider, Clemens Kreuzer) am Beispiel der „Bochumer Ehrenbürger“ angenähert. Erschienen ist dazu jetzt der gleichnamige Band. In dieser Veröffentlichung der „Kortum-Gesellschaft“, die nach einer Veranstaltungsreihe entstand, geht es um mehr als die Biografien der insgesamt 16 Persönlichkeiten.

Ehrenbürgerschaft wieder aberkannt

Zwei Personen, dem früheren Gauleiter Josef Wagner und Adolf Hitler, wurde die Ehrenbürgerschaft später wieder aberkannt. Auch um andere Ehrenbürgerschaften, insbesondere die von Paul von Hindenburg, gab es zum Teil heftig geführte Diskurse. Ein Teil der Nachkriegsdebatte um die Ehrenbürgerschafts Hitlers wird in dem Bändchen nachgezeichnet, sie steht jedoch nicht im Zentrum des Interesses.

Die Leser und Leserinnen können Anteil nehmen an der Zeit und den Motiven, in denen die Ehrungen ausgesprochen wurden. Abgedeckt wird ein Zeitraum von mehr als 130 Jahren. Den Beginn machte der heute wenig bekannte Reformpädagoge Johannes Kämper (1776-1849), der 1846 erster Ehrenbürger Bochums wurde. Er ist übrigens der einzige Bochumer Ehrenbürger, von dem es bei der Stadt keine Abbildung gibt. Neben lokalen Persönlichkeiten waren es auch immer wieder deutschlandweit bekannte Menschen, denen „diese einzige und höchste Ehre, die wir zu vergeben haben“ wie der eiserne Reichskanzler Otto von Bismarck zuteil wurde. Dies merkte 1904 der Stadtverordneten-Vorsteher Prof. Carl Löbker an.

Ein eigenes Kapitel ist den Ehrenbürgern der ehemals selbstständigen Stadt Wattenscheid gewidmet. Und – soviel sei verraten, Hindenburg und Hitler brachten es in beiden früheren Städten zum Ehrenbürger.

Marco Rudzinski (Hrsg.), Bochumer Ehrenbürger, Ardey Verlag, Münster, 166 Seiten für 20 Euro