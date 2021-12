Ehrenamtliche in Bochum-Weitmar haben Außenkrippe erweitert

Die Außenkrippe in Weitmar ist in diesem Jahr erweitert worden und erfreut sich großer Beliebtheit.

Bochum-Weitmar. Die Außenkrippe in Bochum-Weitmar sollte ursprünglich nur ein Jahr stehen. Doch der Vorstoß einer Großmutter mit Enkel sorgte für Verlängerung.

Nachdem im Herbst 2020 abzusehen war, dass das Weihnachtsfest nicht wie gewohnt in den Kirchen gefeiert werden konnte, entstand in der Kirchengemeinde St. Franziskus Bochum-Weitmar die Idee einer Außenkrippe. Damit sollten den Menschen im Stadtteil ein Ort der Ruhe und Besinnung geschaffen werden.

Spontan fand sich eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher, entwarf den Krippenstall und baute diesen in Eigenregie. Zeitgleich wurden sich Gedanken über die Figuren gemacht, die mit der Krippe unweigerlich in Verbindung stehen. So wurden auch die Heilige Familie, sowie drei Schafe und ein Hirte in Handarbeit angefertigt. Die Krippe wurde in der Weihnachtszeit von sehr vielen Menschen aus dem Stadtteil, aber auch darüber hinaus von Familien bis hin zu Senioren und verschiedenen Kindergartengruppen besucht und erfreute sich großer Beliebtheit.

Enttäuschung beim Abbau der Figuren

Eigentlich war das Projekt nur auf ein Jahr angelegt. Wegen des großen Zuspruchs war aber schnell klar, dass es – sofern möglich – auch in den Folgejahren durchgeführt werden sollte. In diesem Jahr wurde die Krippe erweitert. Dies war eigentlich nicht geplant, aber der Besuch einer älteren Dame mit ihrem Enkelkind beim Abbau der Krippe Anfang Januar 2021 gab für die Erweiterung den Ausschlag.

Sie kam auf den Platz neben der Kirche St. Franziskus, wobei ihr die Enttäuschung anzusehen war. In einem Gespräch erläutere sie, dass die Krippe sehr schön gewesen sei und sie diese sehr oft besucht hätte. Nun sei sie extra am Dreikönigstag mit ihrem Enkelkind gekommen, um auch diesem die Krippe zu zeigen und in der Hoffnung, dass auch noch die Königsfiguren zu sehen seien. Doch die Krippe war bereits abgebaut.

Bis zum 7. Januar ausgestellt

Es war aber seit diesem Tag allen Beteiligten klar, dieser Wunsch soll nicht nur der älteren Dame und ihrem Enkelkind, sondern allen Besuchern in 2021 erfüllt werden. So wurde im Laufe des Jahres die Außenkrippe der Gemeinde St. Franziskus Bochum-Weitmar um die Heiligen Drei Könige und einem Kamel erweitert. Wie auch bereits die Figuren zuvor, sind diese in Handarbeit hergestellt und nahezu lebensgroß.

Zu sehen ist die Außenkrippe noch bis zum 7. Januar 2022 auf dem Parkplatz neben der Kirche St. Franziskus Bochum-Weitmar, Franziskusstraße 11. Dieses Projekt wird auch in diesem Jahr durch den Bochum Fonds finanziell unterstützt.

