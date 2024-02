Ehepaar abgelenkt: Unbekannte stehlen Bargeld im Parkhaus

Eine Autoscheibe haben mehrere Unbekannte am Mittwoch im Parkhaus P1 in Bochum zerschlagen (Symbolbild).

Bochum Ein Ehepaar aus Bochum (beide 82) ist Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Unbekannte haben die Scheibe des Pkw der Senioren eingeschlagen.

Von mehreren Unbekannten bestohlen wurde am Mittwoch, 7. Februar, ein Ehepaar in Bochum. Die Täter haben dabei nach Auskunft der Polizei eine höhere Bargeldsumme erbeutet.

Senioren verstauen gerade abgehobenes Geld in einer Tasche

Nach bisherigem Kenntnisstand hat das Ehepaar aus Bochum (beide 82) gegen 14.55 Uhr Bargeld in einer Bankfiliale am Husemannplatz abgehoben und dies in eine Tasche gesteckt. Danach sind beide zu ihrem Auto gegangen, das im Parkhaus P1 am Husemannplatz abgestellt war. Die Tasche hat das Paar im Fahrzeug verstaut.

Während die Frau sich in den Pkw gesetzt hat, sei ihr Mann von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt und unter einem Vorwand abgelenkt worden, so die Schilderung. Plötzlich sei dann die Seitenscheibe des Autos von weiteren Tatverdächtigen eingeschlagen und die Tasche mit dem Geld entwendet worden. Anschließend seien die Unbekannten samt Beute geflüchtet.

Polizei geht von vier Tatverdächtigen aus

Nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei handelt es sich um vier Tatverdächtige. Drei von ihnen werden als männlich und dunkelhaarig beschrieben. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kopfbedeckungen, blaue Jeanshosen sowie dunkle Jacken und dunkle Schuhe. Einer der Tatverdächtigen habe unter der Jacke einen helleren Pullover sowie eine Umhängetasche getragen, heißt es. Ein weiterer habe einen dunklen Rucksack getragen und soll etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein.

Die Polizei fragt nun: Wer hat diesen Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0234/ 909 81 05 oder -44 41 (Kriminalwache) entgegen.

