Ehemaliges Autohaus in Bochum: Neue Nutzung steht fest

Ende November hat das traditionsreiche Autohaus Fischer in Bochum-Linden geschlossen. Der neue Eigner, die Dortmunder Ebbinghaus-Gruppe, konzentriert den Betrieb am Standort Wittener Straße. An der Deimkestraße in Linden werden künftig nicht Autos verkauft, sondern Gewichte gestemmt. Dem Vernehmen nach zieht dort die Fitness-Kette Basic-Fit ein.

Basic-Fit will große Kette in Deutschland aufbauen

Das niederländische Unternehmen, einer der größten Fitnesscenter-Betreiber in Europa, hat im vergangenen Jahr begonnen, ein Netz in Deutschland aufzubauen. Nach Angaben des Fachmagazins „Fitnessmanagement“ will Basic-Fit in den kommenden Jahren 600 Center in Deutschland eröffnen. Vor kurzem wurde ein Studio in Herne eröffnet. Bochum soll einer der nächsten neuen Standorte werden, wie es heißt.

Dazu haben die Eigner die Autohaus-Immobilie gemietet. Eigentümer des Gebäudes und der mehr als 11.000 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Deimkestraße/Wuppertaler Straße ist nach Angaben eines Immobilien-Branchendienstes die BDT Invest GmbH, eine Investmentgesellschaft mit belgischen und niederländischen Investoren.

Eröffnung ist offenbar im zweiten Quartal 2024 geplant

Der Umbau des Gebäudes soll offenbar zügig in Angriff genommen werden. Es heißt, Basic-Fit möchte bereits im zweiten Quartal 2024 in Bochum eröffnen.

Und: Das Fitnessstudio soll offenbar nicht allein auf dem Gelände bleiben. Dem Vernehmen nach ist BDT bereits auch mit Einzelhändlern im Gespräch.

Stadt Bochum möchte Handel entlang der Hattinger Straße konzentrieren

Allerdings ist die Nutzung des Areals eingeschränkt. 2018 hatte der Rat der Stadt Bochum für einen Teil des dort gültigen Bebauungsplans 1006 eine Veränderungssperre beschlossen. Damals hatte es eine Voranfrage für den Bau eines Supermarktes mit 1765 Quadratmetern Verkaufsfläche gegeben. Es hieß, „der geplante Einzelhandelsbetrieb mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten“ entspreche nicht den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt, wie sie im „Masterplan Einzelhandel Bochum – Nachjustierung 2017“ festgelegt wurden.

Dort heißt es u.a. über den Einzelhandelsstandort Linden, dessen Kern ein langgezogenes Band über 900 Meter auf der Hattinger Straße ist: „Eine weitere Ausweitung (z. B. durch Verlagerung von Lebensmittelmärkten an Standorte außerhalb des derzeitigen Zentrums) sollte in Anbetracht der bereits sehr großen Längsausdehnung zum Erhalt der notwendigen Nutzungsdichte nicht stattfinden.“

Deutschland gilt als größter Markt für Fitnessstudios in Europa. Allein in Bochum gibt es gut zwei Dutzend Studios, dazu noch zahlreiche weitere Einrichtungen mit Fitnessangeboten sowie Personal Trainer. In Kürze wird im Husemannkarre in der Innenstadt die Kette „Easy“ ein Fitnessstudio eröffnen.

Autohaus konzentriert sich auf einen Standort

An der Deimkestraße hat derweil das Autohaus seine Türen für immer geschlossen. „Wir konzentrieren alles auf einen Standort“, sagt Markus Zybon, Ford-Markenchef der Dortmunder Ebbinghaus-Gruppe und Standortleiter in Bochum. Das sei eine strategische Entscheidung gewesen, die das Unternehmen bereits 2019 gefällt habe. „Dabei spielt auch eine Rolle, an einem Standort mehr Fachkräfte zu bündeln“ so Zybon. Niemand sei entlassen worden. Alle 15 Mitarbeiter aus Linden sind mittlerweile am Standort Wittener Straße beschäftigt. Die Belegschaft dort ist damit auf etwa 70 gewachsen.

