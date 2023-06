Kreativ-Rallye: Ex-„Kraftwerk“-Musiker bei Talkrunde dabei

Bochum. Wolfgang Flür gehörte der kultigen Elektropop-Gruppe bis 1986 an. In Bochum erzählt er von seiner Karriere. Volles Programm bei freiem Eintritt.

Sechs Veranstaltungen an sechs Tagen: Die Bochumer Kreativ-Rallye nimmt wieder Fahrt auf. Vom 9. bis 14. Juni können sich die Besucher in Bochum auf ein täglich wechselndes Programm mit illustren Konzerten, Gesprächen und einer Lesung freuen – dies übrigens stets bei freiem Eintritt, denn genau deshalb wurde die Reihe 2017 ins Leben gerufen. „Wir wollen damit Menschen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, ein Kulturprogramm auf hohem Niveau ermöglichen“, sagt Veranstalter Oliver Bartkowski.

Wolfgang Flür

Besonders heraus sticht der Besuch einer echten Legende: Der Musiker Wolfgang Flür schrieb als Schlagzeuger der Band „Kraftwerk“ in den 70er und 80er Jahren Musikgeschichte. Gemeinsam mit Florian Schneider war er Mitentwickler des ersten elektronischen Drum-Pads, das auch auf dem legendären Album „Autobahn“ (1974) zum Einsatz kam.

Auch solo ist der inzwischen 75-jährige Musiker, der in Düsseldorf lebt, weiterhin umtriebig: Im letzten Jahr erschien sein Album „Magazine 1“. „Eigentlich war geplant, dass Flür im Frühjahr ein Solokonzert in der Christuskirche geben sollte, was organisatorisch leider nicht funktioniert hat“, so Bartkowski. Im Gespräch mit Moderator Thomas Steinberg erzählt Flür am Freitag, 9. Juni, um 18.30 Uhr im Oval Office (Schauspielhaus) von seiner bewegten Karriere.

Songwriter Max Prosa hat mittlerweile vier Alben und einen Gedichtband veröffentlicht. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Max Prosa

Der Berliner Liedermacher Max Prosa gibt am Samstag, 10. Juni, um 21.30 Uhr ein Konzert im Oval Office (Schauspielhaus). Bekannt wurde er durch eine Reihe von Fernsehauftritten etwa bei „Inas Nacht“. 2012 erschien sein Debütalbum „Die Phantasie wird siegen“, das ihm Vergleiche mit dem jungen Bob Dylan einbrachte. Mittlerweile hat er vier Alben sowie einen Band mit Gedichten und Kurzgeschichten veröffentlicht und nahm den John-Lennon-Titel „Jealous Guy“ neu auf.

Dean Newman

Zu einem Blues-Konzert an einem ungewöhnlichen Ort kommt es bei der Kreativ-Rallye am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr: Im Friseursalon Schlegel (Pieperstraße 10) im Ehrenfeld spielt der walisische Musiker Dean Newman auf. Nur 40 Besucherinnen und Besucher passen in den Salon hinein, daher ist es ratsam, sich für dieses Konzert vorher auf der Internetseite der Kreativ-Rallye anzumelden.

Andreas Heuser & Jan Bierther

Irgendwo im Spannungsfeld zwischen Jazz, Fusion, Latin und Klassik bewegen sich die Eigenkompositionen der Gitarristen Andreas Heuser und Jan Bierther: Im Restaurant Yamas am Bongard-Boulevard (Massenbergstraße 1) geben sie am Montag, 12. Juni, um 19.30 Uhr ein Konzert. „Ihre rhythmisch wie melodisch ausgefeilten Kompositionen entfalten einen eindringlichen Zauber“, so heißt es in der Ankündigung.

Oliver Bartkowski veröffentlichte im letzten Jahr seinen ersten Roman: „Wie cool war das denn?“ ist eine launige Zeitreise zurück in die 80er Jahre. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wurst & Wendland

Die Liebe zur Musik führt sie zusammen: Michael Wurst ist Stadionsprecher beim VfL Bochum, Moderator und Musiker. Volker Wendland gehört zu den Gründungsmitgliedern der Wattenscheider Punk-Band „Die Kassierer“ und ist ein begnadeter Jazz-Gitarrist. Beim Konzert am Dienstag, 13. Juni, um 20 Uhr im Riff (Bermuda-Halle) spielen sie Songs, die sie noch nie zusammen gespielt haben. Gewiss ein unterhaltsamer Abend.

Oliver Bartkowski

Zum Abschluss liest Oliver Bartkowski am Mittwoch, 14. Juni, um 18 Uhr im Tanas (Schauspielhaus) aus seinem Roman „Wie cool war das denn?“, eine amüsante, kurzweilige Hommage an die 80er Jahre. Für sein Debüt wurde er jüngst für den Literaturpreis Ruhrgebiet nominiert. Als Gäste mit dabei sind Dirk „Olly“ Oltersdorf und Gunter Burgmann an der Gitarre.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Kreativ-Rallye ist frei. Wer dabei sein möchte, muss sich jedoch zuvor auf einem Formular im Internet anmelden. Die Bestätigung erfolgt dann per Rückmail. Alle Infos und Anmeldung: bochumer-kreativ-rallye.de

